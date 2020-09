Fernanda Lessa contro Antonio Zequila: “60enne che minaccia una persona”

GF Vip, Fernanda Lessa sbotta ancora contro Antonio Zequila: “Vip 60enne minaccia una persona”

Dopo la piccata replica di Fernanda Lessa ad Antonio Zequila fatta ai microfoni di Pomeriggio Cinque appena qualche giorno fa, la storia sembra non essersi ancora conclusa, anche se è quello che spera la donna. “Fine (me lo auguro)” ha scritto Fernanda Lessa come ultime parole di uno sfogo pubblicato tramite Instagram Stories. Ciò di cui la donna non si capacita è il fatto che nessuno abbia dato peso alle parole di Antonio Zequila che, a suo avviso, sono state piuttosto pesanti: “Un detto Vip 60enne minaccia una persona di spaccargli una bottiglia in faccia per un telefonino” ha scritto Fernanda Lessa.

Fernanda Lessa non ci sta, nuovo attacco ad Antonio Zequila dopo lo scherzo

“Ho detto che non parlavo più del weekend a casa di Fabio Testi” così ha esordito Fernanda Lessa, una chiara premessa allo sfogo che ha reso noto tramite Instagram Stories. La storia dello scontro con Antonio Zequila sembra non essersi affatto conclusa, dopo essere intervenuta a Pomeriggio 5, la donna è tornata su Instagram per parlare dell’accaduto e per esprimere il suo rammarico. “Poi sul telegiornale tutti scioccati che una gang di 20enni ammazzano di botte Willy?” ha chiesto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. La reunion degli ex concorrenti del GF Vip che doveva essere una festa, svolta nella villa di Fabio Testi in Veneto, è finita per essere un vero e proprio disastro.

Antonio Zequila e Fernanda Lessa, la riunione del GF Vip non è finita bene

Scherzi, dispetti e insulti. Così è finita la festa che Fabio Testi, Antonio Zequila, Fernanda Lessa, Luca Zocchi e Andrea Denver hanno dato qualche giorno fa. In seguito ad uno scherzo ad opera del marito di Fernanda Lessa, Antonio Zequila è andato su tutte le furie e si è sfogato con il padrone di casa. “Per concludere, il video della minaccia è andato in onda ieri su Pomeriggio 5 e alcune persone lo difendevano anche” ha terminato Fernanda Lessa piuttosto amareggiata.