Grande Fratello Vip, Fausto Leali ammette: “Sarà un piccolo sacrificio”

Fausto Leali al Grande Fratello Vip, confessione: “Sarà un piccolo sacrificio”

Ci sarà anche Fausto Leali al Grande Fratello Vip. Il cantante non è nuovo a meccanismi televisivi: qualche mese fa ha partecipato alla prima edizione de Il Cantante Mascherato su Rai1, il programma di Milly Carlucci che tornerà in primavera. Cantautore, 75 anni, Fausto Leali è un protagonista assoluto della canzone italiana e ha deciso di accettare la proposta di partecipare come concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini per tornare alla sua vita, una volta finita questa esperienza, e curare il più possibile il suo lavoro. “Sarà un piccolo sacrificio che spero si riveli una esperienza positiva” – ha dichiarato Fausto Leali al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni – “Ho ricevuto un invito che non potevo rifiutare”, ha aggiunto. Molto probabilmente in questa quinta edizione del Grande Fratello Vip Fausto Leali intratterrà i coinquilini con molte sue canzoni.

GF Vip, Fausto Leali fa un’ammissione: “Mi spaventa la mancanza di rispetto ed educazione”

Ha accettato l’invito al GF Vip 2020 come concorrente perchè gli è stato fatto in modo garbato da persone che stima: lunedì 14 settembre Fausto Leali varcherà la porta rossa della Casa più spiata d’Italia. Di recente il cantante non ha nascosto di aver accettato anche perchè è pagato, di certo non sarà un concorrente del GF Vip per beneficienza. A causa del coronavirus i concerti sono stati rimandati e l’emergenza sanitaria ha creato molti problemi anche a chi lavora nel mondo dello spettacolo e della musica. Fausto Leali si è detto pronto per questa nuova avventura, ma nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha confidato che la cosa che più lo spaventa “è la mancanza di rispetto e di educazione”, mentre il disagio che teme di più è quello di dormire poco.

Fausto Leali al Grande Fratello Vip di Signorini: “Sarò me stesso, cioè simpatico”

Non ha molte aspettative attualmente Fausto Leali in merito alla sua partecipazione al GF Vip 2020 di Alfonso Signorini. L’artista, che ha fatto una confessione sulla sua condizione economica, ha dichiarato a Sorrisi che “sarò me stesso, cioè simpatico”. Fausto Leali non vuole vincere la quinta edizione, ma semplicemente partecipare e viversi l’avventura.