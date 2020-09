Station 19: “Andy e Robert ne hanno passate tante, ma…”, parla Vernoff

Anticipazioni Station 19, Krista Vernoff sul futuro di Andy e Robert: “Faccio il tifo per loro”

Le anticipazioni relative alla trama della quarta stagione di Station 19 si arricchiscono, ogni giorno, di nuovi particolari. Se è stato già chiarito che i nuovi episodi porteranno in scena la pandemia da coronavirus, nelle scorse ore Krista Vernoff ha svelato qualche interessante spoiler sul futuro della coppia più amata: quella formata da Andy Herrera e Robert Sullivan. L’erede di Shonda Rhimes, dopo aver dichiarato che i due pompieri “affronteranno un percorso in salita”, ha precisato che per il loro rapporto “non è ancora detta l’ultima parola”. Nonostante la rapidità con cui sono state celebrate le nozze porterà qualche problema, la sceneggiatrice ha invitato i fan a non disperare perché sussiste una più che ragionevole possibilità che gli attriti tra i due personaggi si risolvano presto:

Andy e Robert ne hanno passate davvero tante, ma io continuo a fare il tifo per loro!

Station 19 quarta stagione, Krista Vernoff anticipa: “Sarà un’edizione più leggera”

Continuando con le anticipazioni della quarta stagione di Station 19 (QUI le prime foto dal set), la showrunner ha poi chiarito che le nuove storyline non saranno caratterizzate dal clima “dark” che ha contraddistinto la terza edizione. Nonostante la trama porterà in scena la pandemia da coronavirus, il gruppo ritroverà la coesione di un tempo e i protagonisti, dopo aver affrontato la morte di Ryan Tanner e Pruitt Herrera, vivranno un periodo di armonia e serenità. Intercettata da TvLine, Krista Vernoff ha infatti dichiarato quanto segue:

Abbiamo in programma una stagione più leggera. Nella scorsa edizione abbiamo esplorato il lato oscuro. Adesso, invece, la squadra si mostrerà più coesa e troverà molta gioia nonostante le brutture del mondo.

Anticipazioni Station 19, Krista Vernoff sulla quarta stagione: “Manterremo i nostri propositi”

Se negli scorsi giorni Boris Kodjoe ha anticipato l’imminente arrivo di un mondo nuovo per i personaggi di Station 19, Krista Vernoff ha posto l’accento sulla necessità di proporre una trama molto diversa rispetto a quella affrontata nella terza stagione. Le conseguenze dell’emergenza sanitaria rappresenteranno, infatti, un importante banco di prova per il secondo spinoff di Grey’s Anatomy. Nonostante ciò, le storyline previste prima dell’emergenza sanitaria non saranno cestinate, bensì si inseriranno nel nuovo contesto: