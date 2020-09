The Voice Senior, Al Bano in giuria con la figlia? “Siamo a buon punto”

Al Bano giudice a The Voice Senior con la figlia Jasmine? “Siamo in attesa di firmare”

Antonella Clerici ieri è tornata in Tv con E’ sempre mezzogiorno nella fascia oraria che per tanti anni l’ha vista protagonista con La prova del cuoco. Ma le sorprese non sono finite per i telespettatori di Rai1. Infatti, a partire dal prossimo 13 novembre, l’Antonellina nazionale condurrà un nuovo programma in prima serata: The Voice Senior. Come si evince dal titolo i concorrenti saranno over 60. Chi siederà in giuria? Secondo Tv Blog saranno in giuria Elodie e Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. A confermarlo il cantante di Cellino San Marco in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in edicola oggi: “Sono stato contattato e ho dato la mia disponibilità. Ora si tratta di aspettare la firma del contratto. Bisogna sistemare le varie clausole. Diciamo che siamo a buon punto”.

The Voice Senior, Al Bano: “Sarebbe bello fare quest’esperienza con mia figlia”

Come già detto, Elodie e Jasmine dovrebbero essere le coach di The Voice Senior. Sarà verò? A confermarlo il papà di Jasmine, Al Bano:

“E’ stata contattata anche lei e, come me, è in attesa di firmare. Sarebbe bello fare insieme quest’esperienza perché nei confronti di chi si esibisce avremmo due punti di vista diversi: il suo, giovane e attento alla musica rap, e il mio pop classic”.

Jasmine, peraltro, ha già debuttato nel mondo della musica con il suo primo singolo “Ego”.

Al Bano svela perchè vuole partecipare a The Voice Senior in veste di giudice

Al Bano è già stato giudice a The Voice nel 2018. Ora ha deciso di ripetere l’esperienza nella versione senior perché lo intriga il fatto che i partecipanti non siano giovani in cerca di fama ma persone che vogliono solo realizzare un sogno e provare l’emozione del successo che “regala sempre nuove energie” dice.