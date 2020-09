Trono Over, Paolo Gozzi su Gemma Galgani: “Per ora vivo il momento”

Trono Over, Paolo Gozzi parla di Gemma Galgani: “Vivo il momento. Non penso al domani”

Ogni volta che un cavaliere scende le scale per conoscere la dama veterana Gemma Galgani, il pubblico pensa a una sola cosa: sarà la volta buona? Ovviamente no, il 99% delle volte Gemma resta single e piangente. Ora ci prova il cavaliere Paolo Gozzi che a Uomini e Donne ha deciso di conoscerla e di vivere alla giornata godendosela il più possibile. Lui ha rilasciato un’intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine parlando della sua frequentazione con Gemma: “Per ora vivo il momento, non penso al domani. Il mio obiettivo è quello di conoscerla”.

Gemma Galgani, parla il cavaliere Paolo Gozzi: “Sa essere sempre pacata ed elegante”

“Sa essere sempre pacata ed elegante” ha dichiarato Paolo Gozzi di Uomini e Donne su Gemma, “anche quando viene attaccata. Questo suo modo di fare mi piace moltissimo. Confesso di essere sempre stato attratto da donne più grandi di me”. Nonostante Tina Cipollari abbia confessato che secondo lei Gemma Galgani riccata i suoi corteggiatori, Paolo Gozz per ora si vive il momento e la tranquillità della loro conoscenza poi si vedrà.

Paolo Gozzi, retroscena vita privata: “Per la mia ex moglie ci sarò sempre”

Il cavaliere di Uomini e Donne Paolo Gozzi in passato ha lavorato come orafo (il mestiere più bello del mondo, secondo lui), mentre ora vende auto e veicoli industriali. “Due anni fa, dopo ventiquattro anni di matrimonio, ho divorziato. Ma per la mia ex moglie io ci sarò sempre. Mio figlio, poi, è meraviglioso. Sono fiero dell’uomo che sta diventando” ha confessato lui sempre a Uomini e Donne Magazine.