Ballando, Maykel Fonts anticipa: “Io e Alessandra Mussolini vi stupiremo”

Scritto da Liliana Morreale , il 2 Ottobre, 2020 , in Personaggi Tv

Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle, Maykel Fonts anticipa: “Faremo una cosa strepitosa”

In questa edizione di Ballando con le stelle, una delle coppie al centro delle polemiche ancora prima di iniziare la trasmissione è stata quella formata da Alessandra Mussolini e Maykel Fonts. Adesso a rompere il silenzio su questo ed a fornire della anticipazioni sull’esibizione di sabato prossimo è intervenuto il ballerino cubano, in una lunga intervista a Today. Innanzitutto su ciò che porteranno in pista a Ballando ha anticipato:

“Questa è una sorpresa, non posso dirlo. Però è una cosa strepitosa e si va ad alzare sempre di più l’asticella. Alessandra sta a mille”

e poi sempre con riguardo alla sua partner nel programma di Milly Carlucci ha aggiunto:

“Le ho fatto fare delle cose che a volte ragazze con la metà degli anni che ha lei non hanno avuto il coraggio di fare”

Ballando, Maykel Fonts su Selvaggia Lucarelli: “Giudica Alessandra Mussolini come persona”

Maykel Fonts ha anticipato che la coreografia che lui e Alessandra Mussolini porteranno sabato prossimo a Ballando con le stelle stupirà tutti. Tuttavia tra i giurati, Selvaggia Lucarelli molto spesso contesta l’ex parlamentare sul piano personale giudicando poco o niente le esibizioni. Il ballerino, quindi, sulla giurata ha ammesso:

“Prima ancora di arrivare davanti alla giuria fa già commenti negativi. Va a giudicare lei come persona e non come ballerina, questa cosa è pesante.”

Inoltre ha aggiunto che dopo essersi preparati tantissimo per una coreografia non è bello che l’unica ad esprimersi sull’esibizione sia Carolyn Smith. Sullo scontro con Selvaggia Lucarelli, Alessandra Mussolini si è espressa recentemente.

Ballando con le stelle Maykel Fonts su Alessandra Mussolini: “All’inizio ero spaventato”

In realtà i pregiudizi su Alessandra Mussolini li ha avuti anche Maykel Fonts che ha confessato:

Sì, ero un po’ spaventato perché è una donna che viene dalla politica. La vedi in tailleur, ricopre una posizione così rigida.

Invece poi conoscendola ha cambiato totalmente idea ed è convinto che anche il pubblico l’apprezzerà.