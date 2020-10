La vita in diretta, errore inviata. Alberto Matano: “Usa il microfono”

Alberto Matano, inviata de La vita in diretta commette un piccolo errore. Lui: “Il microfono”

Si è aperta con diverse pagine di cronaca la puntata de La vita in diretta di oggi, mercoledì 7 ottobre 2020, all’inizio della quale Alberto Matano ha parlato, tra le altre cose, dell’efferato duplice omicidio di Lecce. E proprio collegandosi con la città pugliese, ha dato voce all’inviata de La vita in diretta Lucilla Masucci la quale, intervenuta con un ospite, ha iniziato a parlare senza usare il microfono. Nonostante si riuscisse a sentire, anche se non benissimo, ciò che stava spiegando, Alberto Matano dallo studio de La vita in diretta l’ha subito interrotta facendole notare la piccola dimenticanza.

La vita in diretta, Alberto Matano all’inviata Lucilla Masucci: “Avvicina il microfono”

“Il microfono, Lucilla. Il microfono” ha detto infatti Alberto Matano all’inviata de La vita in diretta all’inizio del collegamento in questione. “Perdonami, Alberto” è stata la risposta di Lucilla Masucci, che ha subito avvicinato il microfono, continuando ad introdurre la testimonianza dell’avvocato della famiglia di Daniele, presente con lei nel luogo dal quale è stato realizzato il collegamento.

Alberto Matano, successo per La vita in diretta: ieri battuto Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso

Con la prima parte interamente dedicata alla cronaca e all’attualità e l’ultimo segmento incentrato di più sullo spettacolo e l’intrattenimento, La vita in diretta sta riscuotendo un buon successo d’ascolti anche quest’anno. Ieri Alberto Matano (che ha svelato cosa succede dietro le telecamere durante la trasmissione) ha battuto infatti Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso.