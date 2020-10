Ogni Mattina, Giovanni Ciacci frena Adriana Volpe: “Non lo dire!”

Adriana Volpe a Ogni Mattina sfiora una gaffe. Giovanni Ciacci la frena: “Non lo dire!”

Si è da poco conclusa un’altra puntata di Ogni Mattina e, come di consueto, l’ultimo appuntamento della trasmissione è stato quello con Giovanni Ciacci e le sue pagelle. Impossibile, quindi, non divertirsi negli ultimi minuti di Ogni Mattina dopo il Tg nei quali la fa da padrone l’esperto di moda dalla barba blu. La prima Vip alla quale ha dovuto dare un suo voto (attinente all’outfit) è stata la bella Diletta Leotta, conduttrice di programmi sportivi. Di preciso la foto che Ciacci ha dovuto ‘giudicare’ ritraeva la Leotta con l’outfit che ha indossato per la partita Lazio-Inter: un trench e degli stivali alti. Sia Adriana che Ciacci hanno immaginato quanto la Leotta abbia fatto sognare gli ultras con quell’outfit, a tal proposito la Volpe ha intonato una classica canzone da stadio molto particolare. L’esperto di moda, imbarazzato, le ha urlato: “No! Adriana non lo dire! Basta così, non lo dire!“

Giovanni Ciacci a Ogni Mattina rimprovera Adriana Volpe: “Ritorna in te!”

Adriana Volpe e Giovanni Ciacci poi, curiosi, si sono domandati se la Leotta abbia usato il soprabito come tale oppure come vestito, quindi, senza nient’altro sotto. “Ma secondo te, sotto l’impermeabile è vestita o è nuda?” ha difatti chiesto Giovanni Ciacci alla collega che è risultata piuttosto imbarazzata e l’ha richiamato chiedendogli: “Ma che domande fai?” per poi spiegare che lei avrebbe messo una gonna sotto. Per sdrammatizzare, la conduttrice che ieri ha dovuto richiamare degli ospiti, ha continuato ad intonare la famosa canzone da stadio e anche stavolta è intervenuto Ciacci: “Adriana, riprenditi, ritorna in te”

Ogni Mattina, Giovanni Ciacci su Diletta Leotta: “Mi diverte perché mi provoca”

Nonostante il simpatico teatrino al quale hanno dato vita Giovanni Ciacci e Adriana Volpe nella puntata di oggi di Ogni Mattina, Diletta Leotta ha comunque ricevuto un bel voto per il suo particolare abbigliamento. “Mi diverte perché mi provoca perché pensa quando entra sta stivalata marrone e sto trench, pensa quando gli ultrà la vedono” ha ultimato divertito l’esperto di moda che si è espresso sulla nuova relazione di Garko.