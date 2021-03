Roberta Morise lancia un messaggio per Alberto Matano: “Manchi…”

Roberta Morise lancia un messaggio per Alberto Matano e un’amica: “Mancate!”

Roberta Morise ed Alberto Matano sono molto amici e spesso testimoniano la loro amicizia con post e foto sui social. La showgirl e attuale tutor di Detto Fatto ed il conduttore de La vita in diretta spesso hanno pubblicato delle Instagram stories di loro due insieme, i due oltre ad essere amici condividono anche il fatto di essere originari della stessa regione: la Calabria. Ovviamente, l’attuale situazione rende molto difficili e complicati i rapporti umani ed è più difficile incontrarsi spesso, per questo motivo Roberta Morise ripostando una storia di Alberto Matano insieme ad una loro amica ha confessato: “Mancate!”

Roberta Morise fidanzata con Giulio Fratini? Lei confessa: “Sono innamorata”

Roberta Morise ha voluto lanciare un messaggio per Alberto Matano. Nelle scorse settimane, invece, è uscito un rumors su possibile flirt di Roberta Morise con Giulio Fratini, imprenditore 30enne ed ex di un’altra showgirl Raffaella Fico. Roberta Morise aveva postato sul suo profilo Instagram una tenera foto di loro lanciando il gossip ma alcuni giorni dopo incalzata da Bianca Guaccero e Jonathan a Detto Fatto non si era sbilanciata più di tanto ammettendo però di essere innamorata. Va aggiunto però che sui social, dove l’ex conduttrice de I Fatti Vostri è molto attiva i due non mancano di lasciarsi like e dolci commenti dunque Roberta Morise è fidanzata con Giulio Fratini?

Detto Fatto, Roberta Morise è una nuova tutor: rubrica incentrata sulla musica

Non solo dal punto di vista privato ma anche sotto quello professionale questo per Roberta Morise è un buon momento. Dopo l’addio a I Fatti Vostri la showgirl è approdata nel cast fisso di Detto Fatto dall’amica Bianca Guaccero dove tiene una rubrica incentrata sul mondo della musica ed in cui nelle scorse settimane si è parlato anche dei brani usciti da Sanremo.