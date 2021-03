Un passo dal cielo 6, Giusy Buscemi svela: “Evento cruciale a metà serie”

Giusy Buscemi in Un passo dal cielo 6: “Un evento cruciale ribalterà la vita di Manuela”

La sesta stagione di Un passo dal cielo, sottotitolo I Guardiani, si preannuncia ricca di colpi di scena. Tante le novità: il nuovo titolo, la location (non più il Trentino Alto-Adige ma il Veneto), la morte di Emma, la nuova vita di Francesco Neri interpretato da Daniele Liotti e il ritorno di Manuela, la sorella del Commissario Nappi, interpretata da Giusy Buscemi. L’attrice svela a Nuovo Tv cosa accadrà al suo personaggio in Un passo dal cielo 6:

“Diciamo che, da ragazza alla perenne ricerca di un principe azzurro, Manuela si affranca dall’idea di dover dipendere dall’uomo che ha accanto. E, a metà serie, ci sarà un evento cruciale che ribalterà la sua esistenza”.

Una foto scattata sul set della fiction incuriosisce i fan di Un passo dal cielo 6: Giusy Buscemi vestita da sposa è a cavallo con Daniele Liotti. Manuela lascerà il suo futuro sposo Antonio all’altare?

Un passo dal cielo 6, Giusy Buscemi: “Con Daniele Liotti è nata una bella alchimia”

Giusy Buscemi, che ha confessato che sul set di Un passo dal cielo 6 non sono mancate le difficoltà, ha rivelato a Nuovo Tv che il suo personaggio troverà finalmente il coraggio di svelare al fratello Vincenzo un suo antico desiderio. Manuela incontrerà Francesco per la prima volta. Dice Giusy Buscemi a proposito di Daniele Liotti:

“E’ una delle persone più generose che abbia mai conosciuto. E’ nata una bella alchimia. E’ stato un po’ come giocare in casa, tanto più che tutti e due avevamo le famiglie al seguito”.

Giusy Buscemi torna in Tv dopo tre anni: “Ho dovuto dire dei piccoli no”

Giusy Buscemi è tornata sul set dopo tre anni in cui ha avuto due figli. Svela l’attrice: “Per dire si a due nuove vite, bisogna dire piccoli no. Ho sempre avuto chiaro dentro di me le priorità e questa assenza mi ha arricchito”. L’appuntamento con la prima puntata di Un passo dal cielo 6-I Guardiani è per giovedì 1 aprile in prima serata su Rai1.