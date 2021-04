The Good Doctor 4×15, anticipazioni americane: Lea Dilallo accusa un grave malore

Ieri notte, in America, è andato in onda un nuovo appuntamento con The Good Doctor 4. L’episodio, il quindicesimo dei venti che comporranno la quarta stagione, ha portato in scena una grossa novità per Shaun Murphy e Lea Dilallo. Quest’ultima, presente al St. Bonaventure per un test di screening del glucosio (procedura di routine che controlla il diabete gestazionale), è stata costretta a rimanere in ospedale per assistere le madri di due piccoli pazienti gravemente feriti durante una manifestazione politica. Benché gli esami non abbiano evidenziato nulla di allarmante, la mattina seguente, mentre si preparava a tornare a casa, la donna è stata colta da un malore. Dopo aver afferrato il suo grembo, Lea si è infatti accasciata al suolo perdendo i sensi. The Good Doctor 4×15 si è quindi concluso con un preoccupatissimo Shaun Murphy in cerca di soccorso.

Anticipazioni The Good Doctor 4, quindicesimo episodio: Alex chiude la relazione con Morgan

In attesa di scoprire se Shaun e Lea perderanno il bambino, in The Good Doctor 4×15 c’è stato spazio anche per Alex Park e Morgan Reznick. I due medici, che da poco hanno intrapreso una relazione libera da condizionamenti sentimentali, hanno avuto modo di confrontarsi. In particolare, la donna ha sostenuto il collega durante un momento di sconforto. Nonostante ciò, al termine dell’episodio il dottor Park ha stupito tutti chiudendo di fatto la frequentazione con Morgan. Probabilmente esasperato dai continui rifiuti della donna, Alex ha infatti deciso di dare una reale possibilità alla nuova specializzanda in pediatria: Heather Boyd.

The Good Doctor 4×16, anticipazioni: la trama del prossimo episodio in onda il 10 maggio

Sebbene la produzione abbia mantenuto il più totale riserbo sulle conseguenze del malore accusato da Lea, la trama ufficiale del prossimo episodio di The Good Doctor 4 chiarisce che la donna dovrà sottoporsi ad un delicato intervento. Una situazione, quest’ultima, che getterà nel panico Shaun Murphy. L’uomo, ignorando le procedure, si offrirà infatti volontario per condurre l’operazione insieme ai suoi colleghi. Una scelta, come facilmente prevedibile, osteggiata da Audrey Lim e Aaron Glassman che si opporranno fermamente alla volontà dello specializzando.

Queste, dunque, le ultime anticipazioni su The Good Doctor 4×16 in onda, in America il 10 maggio. Nel frattempo, vi ricordiamo che nelle scorse settimane Freddie Highmore ha svelato di essere terrorizzato da Covid.