Ascolti 1 aprile: prima puntata Un passo dal cielo 6, L’isola dei famosi

Scritto da Emanuele Fiocca , il Aprile 2, 2021 , in Ascolti Tv

Ascolti giovedì 1 aprile: prima puntata sesta stagione Un passo dal cielo, L’isola dei famosi con Ilary Blasi

Sfida inedita in ascolti ieri sera, giovedì 1° aprile, tra il primo episodio della nuova stagione di Un passo dal cielo, con Daniele Liotti, e la sesta puntata de L’isola dei famosi 2021, con la conduzione di Ilary Blasi, in onda rispettivamente su Rai1 e Canale5; Rai2 ha proposto invece Anni 20, con Francesca Parisella, mentre su Rai3 è andato in onda il film Tutti i soldi del mondo; Dritto e Rovescio, con Paolo Del Debbio, è stato trasmesso su Rete4, mentre il film Io sono vendetta ha tenuto banco su Italia1; infine, Piazzapulita, con Corrado Formigli, è stato trasmesso su La7.

Ascolti tv ieri sera, 1° aprile: Un passo dal cielo 6 con Daniele Liotti, L’isola dei famosi con Ilary Blasi

Di seguito gli ascolti che ieri sera, giovedì 1 aprile, hanno ottenuto il primo episodio di Un passo dal cielo 6 e la sesta puntata de L’isola dei famosi 2021. 5milioni 154mila spettatori, share del 22.51%, per la fiction, mentre il reality ha avuto 3milioni 176mila telespettatori e uno share del 18.1%.

Ascolti serata di ieri, giovedì 1 aprile 2021: i dati auditel dei programmi andati in onda sulle altre reti

Infine, ecco gli ascolti che ieri sera, giovedì 1° aprile, hanno registrato i programmi trasmessi sulle reti minori. 445mila telespettatori, share dell’1.8%, per il programma di Rai2, mentre il film di Rai3 ha ottenuto 923mila telespettatori e uno share del 3.90%; il talk di Rete4 ha registrato 934mila spettatori (share del 4.93%), mentre la pellicola trasmessa su Italia1 è stata vista da 1milione 825mila telespettatori, share del 7.2%; infine il programma di La7 è stato seguito da 985mila telespettatori, share del 5.1%.