Diletta Leotta sfogo, Maurizio Costanzo commenta: “Il gossip muove la Tv”

Maurizio Costanzo commenta lo sfogo di Diletta Leotta: “Il gossip muove il mondo della Tv”

Di recente Diletta Leotta, sempre al centro dell’attenzione mediatica, si era lasciata andare ad uno sfogo contro i giornali ed i paparazzi che le attribuiscono di continuo relazioni che non ha, descrivendola come una “mangiauomini”. Molte sue colleghe, però, tra le quali Barbara d’Urso, le hanno fatto notare che quando i riflettori su di lei si spegneranno, e nessuno avrà più interesse a scrivere e ad inventare sul suo conto, non le farà di certo piacere. In questa direzione sembra andare, almeno in parte, il commento di Maurizio Costanzo su Nuovo Tv. Non soltanto riferendosi a Diletta Leotta, ma in generale, il conduttore spiega:

Piaccia o no, il gossip muove il mondo della Tv e non solo. Non so se quanto è stato detto su Diletta Leotta sia vero e, vi dico la verità, poco mi interessa.

Diletta Leotta sfogo, Maurizio Costanzo: “Il gossip dà visibilità ai suoi protagonisti”

Quello di Diletta Leotta, dunque, si starebbe rivelando un passo falso. La giornalista voleva probabilmente cercare di raggiungere una tranquillità che le è negata vista la sua popolarità, ma gli spettatori e i suoi stessi colleghi, fatta qualche eccezione, non hanno condiviso il suo punto di vista. Nella sua rubrica su Nuovo Tv, Maurizio Costanzo sottolinea:

Di certo il gossip da visibilità ai suoi protagonisti, a prescindere dal fatto che le notizie diffuse siano buone o cattive, vere o verosimili.

A Diletta Leotta, però, forse non serve più la pubblicità.

Barbara d’Urso mette in guardia Diletta Leotta, spettatrice: “Finalmente qualcuno lo ha detto”

Di recente, Barbara d’Urso aveva consigliato a Diletta Leotta di stare zitta. Cinzia da Tivoli, in proposito, ha scritto alla rubrica che Maurizio Costanzo tiene su Nuovo Tv commentando: