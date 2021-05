Pomeriggio 5, scoop Barbara d’Urso. Ragazza rom: “Non sono Denise Pipitone”

Barbara d’Urso, scoop a Pomeriggio Cinque. Ragazza rom interviene in diretta: “Non sono Denise Pipitone”

Barbara d’Urso, come ogni giorno da diversi anni, fa il promo per annunciare le anticipazioni sul suo programma. E in questa occasione Barbara d’Urso ha dato uno scoop a Pomeriggio Cinque che farà sicuramente discutere. Difatti nel momento in cui si è collegata con il suo inviato in Calabria proprio per anticipare al pubblico a casa che anche oggi avrebbe parlato del caso di Denise c’è stato un colpo di scena. Da lì a poco è arrivata la ragazza rom che da stamattina dicono sia Denise Pipitone. E proprio quest’ultima ha smentito in diretta tutte queste voci, asserendo di non essere la figlia di Piera Maggio: “No, mi spiace non sono io Denise…” A quel punto l’inviato di Barbara d’Urso ha domandato alla ragazzina se le chiedessero di sottoporsi al test del DNA cosa risponderebbe. E la giovane ha risposto affermativamente:

“Si, però uscirà negativo perchè non sono io…E’ solo una perdita di tempo…”

Pomeriggio 5, ragazza rom dimostra a Barbara d’Urso di non essere Denise Pipitone: “Questo è il mio certificato di nascita”

Successivamente la ragazza rom in diretta a Pomeriggio Cinque ha anche mostrato a Barbara d’Urso il suo certificato di nascita così da far capire ancora meglio che sta dicendo la verità:

“Sono in Italia 2009…Questo è il certificato di nascita…Sono nata in Romania nel 2002…”

L’inviato di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ha poi fatto notare una cosa molto importante alla ragazza rom indiziata di essere Denise Pipitone: “Avete entrambe una cicatrice del tutto simile…” E la ragazzina rom oggi da Barbara d’Urso, la quale ieri ha lanciato una frecciata a chi parla di chiusure dei suoi programmi per bassi ascolti, ha dichiarato di essersela fatta cadendo da cavallo all’età di 2 anni.

Dopo la notizia degli accertamenti dei Carabinieri su una ragazza di 16 anni che si trova in Calabria e che si chiama anche lei Denise, l'abbiamo trovata ed è in diretta con noi in esclusiva #Pomeriggio5 pic.twitter.com/bUwxARGWGi — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 11, 2021

Caso Denise Pipitone, ragazza rom a Pomeriggio Cinque fa un appello a Piera Maggio: “Non perdere la speranza”

L’inviato di Barbara d’Urso ha poi colto la palla al balzo per domandare alla ragazza rom a Pomeriggio 5 se vuole fare un appello a Piera Maggio. E quest’ultima ha dichiarato di capire benissimo il suo stato d’animo, spronandola a non perdere la speranza:

“Non perdere la speranza…Una madre è sempre alla ricerca di sua figlia…Se fossi stata io sarei andata da lei a braccia aperte…”

Barbara d’Urso, visibilmente sorpresa per questo scoop a Pomeriggio 5, ha ringraziato il suo inviato per l’ottimo lavoro svolto.