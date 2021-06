Natascia e Alessio, coppia Temptation Island: chi sono, età, vita privata

Alessio fidanzato con Natascia: chi è, vita privata e Temptation Island

La prima puntata di Temptation Island 2021 andrà in onda questa sera su Canale5 come sempre condotta da Filippo Bisciglia. Le coppie che si metteranno in gioco nel reality dei sentimenti sono sei e tra di loro ci sono anche Natascia e Alessio. Scopriamo chi sono e qualcosa in più sulla loro vita privata. Alessio Tanoni viene dalla Marche, ha 24 anni, è nato infatti nel 1996, e di professione fa l’operario, anche se in passato ha svolto altri lavori. Ha un fratello ed una sorella ed ama molto pescare. Alessio è il fidanzato di Natascia che vedremo questa sera a Temptation Island.

Alessio Tanoni è fidanzato con Natascia Zagato. I due stanno insieme da due anni e prima di vederli in azione a Temptation Island 2021, scopriamo anche chi è Natascia Zagato. La donna è nata nel 1990 dunque ha 31 anni. Anche lei come il suo fidanzato viene dalle Marche e di professione fa l’estetista. E curioso è anche come i due si sono cosciuti, la madre di Alessio ha un salone di parrucchiera e Natascia ha lavorato da lei conoscendo così quello che sarebbe poi diventato il suo fidanzato. Dunque, Alessio e Natascia sono una delle coppie di Temptation Island 2021. Ed i due, infine, hanno anche spiegato i motivi della loro partecipazione.

A scrivere a Temptation Island è stata Natascia, che lamenta di sentirsi sempre sotto giudizio da parte del fidanzato Alessio nonostante non faccia nulla di male. Per la ragazza, nel reality dei sentimenti i due potranno capire meglio se ci siano le giuste basi per continuare questa relazione. Da parte sua, invece, Alessio ha dichiarato di sentirsi trascurato dalla compagna. Cosa succederà a Temptation Island tra Alessio e Natascia? La ragazza, tra l’altro, insieme a tutte le altre fidanzate, sarà tentata, tra i vari, anche da Manuel Di Bernardo.