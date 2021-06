Stefania Orlando si lascia andare a uno sfogo: “Basta far finta di nulla”

Stefania Orlando si sfoga: “Basta! Non possiamo più far finta di nulla”

Stefania Orlando, per via del suo grande impegno a favore dei diritti civili, è stata scelta come madrina ufficiale del Padova Pride Village. Un riconoscimento accolto molto positivamente dalla moglie di Simone Gianlorenzi, la quale ha festeggiato sui social. Oggi la popolare showgirl è stata anche raggiunta dal portale Today.it proprio per raccogliere a caldo qualche sua dichiarazione. E in questa occasione Stefania Orlando, in virtù anche di ciò che ha detto il Vaticano sul DDL Zan, ha dichiarato di sognare di vivere in un Paese in cui si possa avere la libertà di essere ciò che si è senza problemi. Successivamente la conduttrice ha anche dichiarato di credere che bisogna far presto a approvare il DDL Zan, soprattutto per gli ultimi fatti di cronaca:

“I fatti di cronaca degli ultimi mesi sono sotto gli occhi di tutti e noi non possiamo più far finta di nulla…”

Stefania Orlando al settimo cielo: “Sono onorata di questo invito al Padova Pride Village”

Successivamente la giornalista del portale Today ha domandato a Stefania Orlando di esprimere una sua opinione a caldo sul fatto di essere stata scelta come madrina ufficiale del Padova Pride Village. E quest’ultima, la quale si è arrabbiata molto dopo l’ennesimo episodio di omofobia, ha rivelato di essere onorata e felice di questo invito, aggiungendo di sostenere mai come in questo momento il DDL Zan:

“Sono onorata di questo invito e di supportare, mai come in questo momento, il Ddl Zan…Partecipo ai Pride da anni, ora sono madrina, ma supporto da sempre la causa omosessuale…”

Insomma Stefania Orlando è ormai diventata una vera e propria icona per il mondo LGBTQ+.

Stefania Orlando ringrazia chi l’ha sempre supportata: “La mia gratitudine va a chi non mi ha mai abbandonata”

La showgirl Stefania Orlando ha concluso questo suo intervento sul portale Today.it ringraziando sentitamente chi negli anni è sempre stato al suo fianco, anche quando non aveva tutta questa attenzione mediatica come adesso:

“Ho un profondo senso di gratitudine verso chi, negli anni, anche quando l’occhio di bue non era fisso come oggi su di me, non mi ha mai abbandonata”

Si ricorda inoltre che proprio in questi giorni è uscita la nuova hit estiva di Stefania Orlando, Bandolero, e in poco tempo ha già conquistato tutti.