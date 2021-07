1mattina: “Apriamo con un dramma”, le parole di Giammarco Sicuro-Barbara Capponi

Giammarco Sicuro e Barbara Capponi: “Oggi iniziamo Unomattina estate con le immagini di un dramma”

Anche oggi, lunedì 26 luglio 2021, come tutti i giorni Barbara Capponi e Giammarco Sicuro hanno dato il buongiorno agli italiani con 1mattina estate, la cui puntata si è aperta con il dramma dei roghi che stanno purtroppo devastando una parte della Sardegna, come documentato ieri da tutti i telegiornali.

Iniziamo con una foto-notizia drammatica

ha premesso Giammarco Sicuro nei primi minuti della puntata di Unomattina estate di oggi, mandando in onda, appunto, l’immagine di uno degli incendi che da ieri devasta la Sardegna. “L’Oristanese sta bruciando ormai da più di 48 ore” ha sottolineato.

Unomattina estate, Barbara Capponi e Giammarco Sicuro sul dramma dei roghi in Sardegna: “Centinaia di sfollati”

“Le fiamme hanno raggiunto tre paesi, sono centinaia gli sfollati ma fortunatamente non ci sono feriti o vittime” ha spiegato inoltre Giammarco Sicuro sempre all’inizio della puntata di oggi di 1mattina, mentre Barbara Capponi, prendendo la parola, ha commentato: “Vedere la Sardegna devastata dalle fiamme fa davvero male al cuore”.

Barbara Capponi e Giammarco Sicuro dispiaciuti a Unomattina: “Vicinanza alle famiglie colpite dagli incendi”

“Siamo vicini a tutte le famiglie colpite da questo disastro” hanno affermato infine Barbara Capponi e Giammarco Sicuro, dando poi il via ufficiale alla puntata di Unomattina estate di oggi, all’inizio della quale la conduttrice (che in una recente intervista ha annunciato il ritorno al TG1 dopo la fine di 1mattina estate) sul weekend appena trascorso ha svelato: “Sono stata in Basilicata a trovare degli amici”, mentre Giammarco non ha rivelato come ha passato il fine settimana.

Andrà avanti per un altro mese 1mattina estate con Giammarco Sicuro e Barbara Capponi che faranno compagnia al pubblico fino all’inizio di settembre: poi partirà la nuova edizione invernale del programma, i cui conduttori ancora non sono stati resi noti.