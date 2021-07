Barbara d’Urso fa una triste confessione: “Sono sconvolta, è un disastro”

Barbara d’Urso sconvolta per i roghi in Sardegna: “E’ un disastro”

In questi ultimi giorni parte della Sardegna è avvolta dalle fiamme. La situazione purtroppo peggiora di ora in ora. Su tutta questa faccenda ha voluto esprimere poco fa la sua opinione anche Barbara d’Urso, la quale su twitter non ha fatto mistero di essere davvero sconvolta nel vedere ciò che sta succedendo in tutto l’oristanese (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“Sono sconvolta dalle immagini che arrivano dalla Sardegna…È un disastro…”

Barbara d’Urso si è poi rivolta direttamente ai sardi facendo presente di essere loro vicina in questo momento assai complicato: “Amici sardi vi sono vicina…”

Barbara d’Urso si rivolge ai soccorritori: “Grazie per tutto quello che state facendo”

Barbara d’Urso, sempre in questo suo post pubblicato poco fa su twitter, ha anche colto l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti i soccorritori che in questi giorni si stanno davvero dando da fare per cercare in tutti i modi di non far precipitare la situazione in Sardegna:

“Grazie ai volontari e ai soccorritori che si stanno occupando della cittadinanza e degli animali…”

Insomma anche Barbara d’Urso, la quale ha rivelato di star mangiando un po’ troppo in queste vacanze, si è dimostrata particolarmente preoccupata per tutta questa brutta faccenda.

Barbara d’Urso celebra la vittoria di Vito Dell’Aquila: “Abbiamo già il primo oro”

Barbara d’Urso è molto attenta anche alle Olimpiadi di Tokyo. E giusto sabato scorso ha voluto celebrare come si deve la vittoria di Vito Dell’Aquila e l’argento vinto da Luigi Samele a Tokyo 2020:

“Che giornata per gli Azzuri a Tokio…Abbiamo già il primo oro con Vito dell’Aquila nel Taekwondo e anche un argento con Luigi Samele nella scherma!”

Barbara d’Urso ai due olimpionici ha quindi voluto fare personalmente i complimenti: “Siete stati bravissimi…”