Barbara d’Urso sconvolta: “Non è giusto”, cos’è successo in vacanza

Barbara d’Urso incredula in vacanza: “Non ci si può svegliare così”, il suo racconto

Un’estate all’insegna del relax e della spensieratezza per Barbara d’Urso, in attesa di tornare alla conduzione di Pomeriggio 5 a settembre. La popolare conduttrice di Canale 5 nelle ultime settimane ha visitato diverse parti d’Italia, in compagnia dei suoi amici. Come sempre Barbara d’Urso in vacanza ha condiviso scatti e video sui suoi social con i propri fan. Nelle ultime ore la d’Urso si è mostrata in Abruzzo, dove sta trascorrendo alcuni giorni di fuga e riposo all’insegna del buon cibo. Attraverso delle stories la conduttrice stamattina ha mostrato un vassoio pieno di dolci che l’albergo ha deciso di farle trovare. Dunque la d’Urso ha detto:

“No però non ci si può svegliare così. Ragazzi, dopo aver mangiato tutto quello che abbiamo mangiato, non ci si può svegliare con i maritozzi con la panna. Non è giusto”.

Barbara d’Urso in vacanza in Abruzzo sorprende i fan: “Siete pronti?”

Come sopradetto Barbara d’Urso si trova in vacanza in Abruzzo ed ha condiviso diversi squarci del luogo con i propri fan. In particolare, nelle scorse ore, attraverso delle stories la conduttrice ha mostrato un luogo sul mare davvero suggestivo. “Siete pronti?” ha detto Barbara d’Urso per incuriosire i suoi followers. La conduttrice ha dunque mostrato il trabocco, una sorta di piccolo ponte dove i pescatori andavano a pescare. Oggi lì si trova un piccolo e romantico ristorante, dove la d’Urso è andata a cenare.

“Guardate l’Abruzzo che cos’ha. E’ pazzesco. Guardate la meraviglia. Sono sull’acqua e sono pazza di felicità”

ha concluso la conduttrice.

Barbara d’Urso, ultime settimane di relax: poi Pomeriggio 5

Ogni anno Pomeriggio 5 è tra le prime trasmissioni di Canale 5 a ricominciare già dai primi di settembre. Per questo Barbara d’Urso già ad agosto, solitamente, ritorna a Milano e inizia a lavorare alla nuova edizione del programma. Quest’anno Pomeriggio 5, a quanto pare, avrà delle modifiche, come la durata minore. Nonostante questo la d’Urso saprà intrattenere il pubblico. Intanto nelle ultime ore una polemica ha investito la sfera privata della conduttrice. In particolare si è discusso del figlio della d’Urso, ma la polemica è stata prontamente messa a tacere da una collega.