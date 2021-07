Pago fa un doloroso messaggio: “Spero prendano quei maledetti”, lo sfogo

Scritto da Liliana Morreale , il Luglio 25, 2021 , in Musica

Pago, il doloroso sfogo per la situazione in Sardegna: “Spero prendano quei maledetti”

La situazione in Sardegna, nel dettaglio nella provincia di Oristano, è critica, a causa di un enorme incendio divampato il 24 luglio e che ancora non si è riusciti a domare del tutto sono andati distrutti oltre 20mila ettari di territorio e ci sono più di 1500 persone sfollate e la Regione Sardegna ha dichiarato lo stato di calamità. Molti volti noti hanno espresso vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte e tra questi anche Pago, cantante originario proprio della Sardegna. Il cantautore in queste ore si è duramente sfogato contro coloro che appicciando gli incendi hanno creato questa situazione critica e grave.

“Speriamo che prendano presto quei maledetti che causano queste cose. E Dio benedica questi eroi.”

si è sfogato Pago, ringraziando inoltre i Vigili del fuoco.

Pago lancia un triste messaggio sugli incendi in Sardegna: “La nostra terra magica brucia”

Sempre attraverso le sue Instagram stories, Pago si è sfogato contro coloro che hanno creato gli incendi ed ha ringraziato chi in queste ore si è prodigato per spegnere le fiamme e risolvere la situazione come la Protezione civile ed i Vigili del fuoco. Il cantante inoltre ha concluso così il suo messaggio:

“Mi dispiace da morire nel vedere la nostra terra magica che brucia che prende fuoco così quindi un abbraccio a tutti gli amici di Oristano.”

Pago fa una confessione privata: “La domenica è fatta per il relax”

Dopo aver espresso la sua solidarietà a tutti coloro che sono rimasti colpiti dagli immani roghi ad Oristano, in Sardegna che ha causato incalcolabili perdite, Pago, che di recente si è confessato nel programma di Tommaso Zorzi, ha cambiato argomento facendo anche una confessione privata: “La domenica è fatta per il relax, ci vuole anche quindi stasera divano, pizza e film”