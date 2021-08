Federico Quaranta e la sfida in prima serata: cosa succederà dopo Linea Verde

Linea Verde Radici-Storie della Terra, anticipazioni: Federico Quaranta pronto alla sfida della prima serata

Federico Quaranta è pronto per una nuova sfida, il suo programma Linea Verde infatti sbarca in prima serata e per l’occasione cambia il titolo in Linea Verde Radici-Storie della Terra e andrà in onda mercoledì 1 settembre a partire dalle 21.20 su Rai1. Si tratta di una puntata speciale della trasmissione itinerante di Rai1. E TvBlog riporta della anticipazioni su Linea Verde Radici- Storie della Terra, innanzitutto sui luoghi che verranno mostrati, si parlerà infatti della splendida Sicilia, nello specifico dell’Etna e della Isole Egadi. E poi ancora interverranno nel programma di Federico Quaranta anche Roy Paci, Lello Analfino dei Tinturia, Alfio Antico, oltre che le persone comuni come maestri d’ascia e pescatori.

Federico Quaranta oltre Linea Verde Radici: la nuova edizione de Il Provinciale ritorna a settembre

E la sfida nella prima serata di Rai1 con Linea Verde Radici-Storie della Terra non è l’unico impegno di Federico Quaranta. Infatti, il conduttore a settembre tornerà su Rai2 alla conduzione della nuova edizione de Il Provinciale programma di successo che nei mesi scorsi è andato in onda tutti i sabato pomeriggio su Rai2 e che ha lo scopo di mostrare luoghi e posti suggestivi e bellissimi dell’Italia che tuttavia non sono ancora molto conosciuti. Ed anche Linea Verde Radici sarà incentrato sulla riscoperta storica e culturale di bellissimi luoghi, oltre hai già citati, si parlerà dei Templi di Selinunte, il misterioso castello di Mussumeli, la necropoli di Sant’Angelo Muxaro, le Grotte della Gurfa mentre più toccante sarà il racconto e la rinascita della Valle del Belice dopo il terribile terremoto.

Linea Verde Radici, Federico Quaranta in prima serata: pronto alla sfida del mercoledì

L’appuntamento con Linea Verde Radici- Storie della Terra è per il 1 settembre in prima serata su Rai1 e Federico Quaranta è pronto alla sfida del mercoledì sera.