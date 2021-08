Linea Verde Tour, Peppone commosso: “Lo porto nel cuore”. La confessione

Giuseppe Peppone Calabrese confessa: “Porto nel cuore un pastore sardo, passo a trovarlo ogni volta che vado in Sardegna”

Giuseppe Calabrese in arte Peppone è uno dei volti di Linea Verde Tour che va in onda il sabato a mezzogiorno su Rai1 con Federico Quaranta e Giulia Capocchi. Il cuoco lucano si è raccontato in una bella intervista al RadiocorriereTv in cui ha svelato di aver conosciuto dei veri e propri eroi in questi anni a Linea Verde. Racconta Peppone:

“Ho trovato delle persone pronte al cambiamento, cito per tutti Giuseppe, un pastore sardo di Gavoi nel nuorese, tanto orgoglioso di raccontarci il suo Supramonte, che la figlia si era laureata, che il figlio voleva aiutarlo nell’azienda. Era commovente, lo porto nel cuore e ogni volta che vado in Sardegna passo a trovarlo. Ho conosciuto tante belle persone, autentiche, immediate, che vanno a cuore scalzo”.

Questo racconto di Peppone non sorprende, la sua sensibilità traspare dal video.

Linea Verde Tour, Peppone svela: “Per me era un onore conoscere allevatori e agricoltori”

Peppone, diventato famoso grazie a La prova del cuoco, ha svelato al RadiocorriereTv che la sua passione per il cibo, il territorio e le tradizioni nasce da bambino:

“Per me era un onore andare a conoscere gli allevatori, gli agricoltori. Mio nonno Giuseppe era un contadino. Sono da sempre affascinato da questo mondo che porta con sè il valore antropologico di un popolo”.

Giuseppe Calabrese ha studiato giurisprudenza e ha lavorato con il CNR per diversi anni prendendo sempre più consapevolezza dell’importanza del cibo nella cultura.

Peppone il sabato a Linea Verde Tour: i suoi consigli per le vacanze

Peppone, che ogni sabato a mezzogiorno su Rai1 fa il giro dell’Italia con Linea Verde Tour, dà i consigli per le vacanze: “Consiglio un tour esperienziale a tutti i livelli. Andate nei borghi, provate a vedere se ci sono corsi per fare il pane, la pasta di casa. Date fiducia agli artigiani, oltre ovviamente ad andare al mare o a passeggio in montagna”.