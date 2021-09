Alessandra Viero: età, altezza, vita privata, marito, figlio, Quarto Grado

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 10, 2021 , in Personaggi Tv

Alessandra Viero, vita privata: età, altezza e peso della giornalista che conduce Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi

Bella e brava, Alessandra Viero sarà accanto a Gianluigi Nuzzi alla conduzione di Quarto Grado anche nell’edizione che parte oggi, 10 settembre 2021, come da tradizione in prima serata su Rete4: anche nella stagione 2021/2022, quindi, il seguitissimo programma dedicato alla cronaca nera farà compagnia al pubblico nella serata del venerdì. E in attesa di vedere la prima puntata, scopriamo qualcosa sulla vita privata di Alessandra Viero. Nata a Vicenza il 16 aprile del 1981, ha 40 anni portati splendidamente; la sua altezza è di 1 metro e 73 centimetri, mentre il suo peso è di circa 66 chili.

Alessandra Viero, vita privata: marito e figlio della giornalista conduttrice di Quarto Grado in coppia con Gianluigi Nuzzi

Per quanto riguarda la vita familiare, sappiamo che Alessandra Viero è sposata, il marito si chiama Fabio: i due sono convolati a nozze la scorsa estate ma hanno già un figlio nato quattro anni fa; nel periodo della maternità, lo ricordiamo, Alessandra Viero alla conduzione di Quarto Grado è stata sostituita dalla collega Elena Tambini.

Alessandra Viero, carriera nel giornalismo e in televisione: la conduzione di Quarto Grado e gli altri progetti

Affianca Gianluigi Nuzzi alla conduzione di Quarto Grado dal 2013 Alessandra Viero, che nell’estate del 2012 ha condotto invece una versione speciale di Pomeriggio 5 al posto di Barbara d’Urso; è stata inoltre la padrona di casa di trasmissioni come Segreti e Delitti e Il terzo indizio.