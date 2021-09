Barbara d’Urso: “Qui ho mosso i primi passi”, l’ha svelato prima di Pomeriggio 5

Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso confessa: “Qui ho mosso i primi passi nel mio lavoro”

Tra poco Barbara d’Urso andrà in onda su Canale 5 con una nuova puntata di Pomeriggio 5. In base alle anticipazioni, nella puntata di oggi di Pomeriggio Cinque Barbara d’Urso parlerà dei fatti di cronaca più rilevanti della giornata, dando ampio risalto al caso del bambino ucciso a Napoli. Prima però del programma, la popolare conduttrice su twitter ha voluto dedicare un post alla città di Milano, asserendo che proprio lì ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“Tweet di apprezzamento per Milano…Ci sono venuta per la prima volta a 18 anni, mi ha accolta e qui ho mosso primi passi nel mio lavoro…”

Barbara d’Urso prima di Pomeriggio 5 su Milano svela: “Certi amori non finiscono mai”

Successivamente Barbara d’Urso, sempre in questo suo post pubblicato su twitter, ha poi dichiarato che ad un certo punto della sua vita è stata costretta a lasciare a malincuore Milano. Tuttavia questa città le è sempre rimasta nel cuore. Per tale ragione Barbara d’Urso, che lunedì con il suo Pomeriggio 5 non ha avuto la concorrenza di Alberto Matano, ha confessato che nel momento in cui è tornata è stata accolta bene come sempre, citando un verso in particolare della canzone di Antonello Venditti, Amici mai:

“Poi la vita mi ha portata altrove ma ‘certi amori non non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano’…”

E ormai Milano da diversi anni a questa parte è diventata la casa di Barbara d’Urso.

Barbara d’Urso preoccupata: “Ancora un’eruzione dell’Etna”

In questi giorni c’è stato un evento che ha fatto molto preoccupare Barbara d’Urso. Difatti quest’ultima appena ha saputo della nuova eruzione dell’Etna si è subito precipitata su twitter per chiedere ai follower che vivono lì vicino se stanno bene o meno:

“Ancora un’eruzione per l’Etna…Ho letto poco fa che la colonna di fumo ha raggiunto i 9mila metri!!! Qualcuno di voi vive lì vicino?”

E I fan hanno subito rassicurato Barbara d’Urso, che ha tirato un bel sospiro di sollievo.