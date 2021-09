Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini confessa: “Ho una speranza per le donne”

Francesca Fialdini fa una confessione sulle donne: “Per loro mi auguro la libertà di sentirsi inadeguate”

Francesca Fialdini oggi 5 settembre sarà in onda con il Meglio di Da noi… a ruota libera mentre prossimamente ritornerà con la nuova edizione del suo talk. Prima del ritorno sul piccolo schermo, tuttavia, la conduttrice toscana ha rilasciato un’intervista video su Instagram alla giornalista del Corriere Greta Sclaunich, in cui, parlando delle donne e di quanta strada c’è ancora da fare per una piena parità, ha confessato il suo augurio:

“Mi auguro che le donne possano sentirsi libere di essere se stesse, di non dover dimostrare sempre di essere le più preparate, le prime della classe ma che possano sentirsi anche inadeguate.”

Ospiti di Da noi a ruota libera del 5 settembre: Francesca Fialdini in replica con il ‘Meglio di’ del suo talk

E come suddetto oggi alle 14.00 su Rai1 andrà in onda una replica di Da noi a ruota libera, una sorta di Meglio di… in cui verranno riproposti i migliori più significati ed emozionanti dell’ultima edizione del talk condotto dalla conduttrice. E ospiti di Francesca Fialdini nella puntata in replica del 5 settembre di Da noi a ruota libera saranno la cantante Arisa, che all’epoca era pronta per la sua partecipazione al Festival di Sanremo e per l’arrivo come coach nella scuola di Amici; l’attore, comico e storico componente del Trio con Tullio Solenghi ed Anna Marchesini, Massimo Lopez, e poi ancora il giornalista Giovanni Floris.

Da noi a ruota libera torna domenica 19 settembre: Francesca Fialdini pronta per la nuova edizione

Francesca Fialdini, riservatissima sulla sua vita privata, tornerà in onda con la nuova edizione di Da noi a ruota libera domenica 19 settembre sempre al consueto orario dopo la Domenica In di Mara Venier. La conduttrice nel suo talk racconterà storie di gente nota e comune che hanno fatto girare la ruota della vita nel verso giusto.