Giuseppe Brindisi, conduttore Zona Bianca: età, vita privata, moglie, figlia

Giuseppe Brindisi, conduttore, età, peso, altezza, Zona Bianca

Giuseppe Brindisi è un conduttore televisivo e radiofonico, volto di Zona Bianca, trasmissione politica di Rete 4. Il presentatore è nato il 7 giugno del 1962 a Modugno, in provincia di Bari e ha 59 anni. La sua carriera prende il via nel campo dello spettacolo e della radio come deejay e speaker radiofonico in Puglia. Studia Scienze politiche alla nota Università di Bari, lavorando allo stesso tempo anche come giornalista sportivo presso alcune radio private. Nel 1990 arriva il debutto in televisione come corrispondente dalla Puglia per la redazione sportiva di Pressing, su Italia 1. Nel 1991 scelse di lasciare la Puglia e fare il grande passo, trasferendosi a Milano, dove fa il suo ingresso nella redazione sportiva di Videonews. Nel 2001 invece Giuseppe Brindisi divenne capo della redazione internet del TG5, conducendo anche diversi telegiornali, da prima in fascia notturna e successivamente all’orario di pranzo, nell’edizione delle 13. Il conduttore è alto all’incirca 190 centimetri per un peso attorno agli 86 kg.

Giuseppe Brindisi, Verissimo, moglie, figli

L’avventura di Giuseppe Brindisi al TG5 è durata fino al 2011, mentre nel 2006 il conduttore approdò anche al timone di Verissimo. Il programma, in quel periodo, andava in onda nei pomeriggi feriali e non al sabato come siamo abituati a conoscerlo oggi. Insieme a Brindisi al timone del programma c’era anche Benedetta Corbi, ma la loro avventura a causa dei bassi ascolti non durò molto e Verissimo fu affidato a Paola Perego, mentre la coppia tornò al TG5. Per quanto riguarda la vita sentimentale il conduttore Giuseppe Brindisi è sposato con la collega Annamaria Capozzi e dal loro amore è nata una figlia

Giuseppe Brindisi, nuovo programma, Zona Bianca, Rete 4

Giuseppe Brindisi, che nei giorni scorsi è stato protagonista di uno scontro in tv, è approdato alla conduzione del nuovo programma Zona Bianca lo scorso 7 aprile. Il rotocalco e talk show va in onda il mercoledì sera su Rete 4 dalle 21:2o.