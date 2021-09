Melissa Satta: età, altezza, vita privata, ex Boateng, figlio, Missione Beauty

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 30, 2021 , in Personaggi Tv

Melissa Satta vita privata: età, altezza e peso della showgirl che conduce Missione Beauty

Partirà oggi pomeriggio Missione Beauty, il programma in onda su Rai2 con la conduzione di Melissa Satta. Aspettando, quindi, di vedere la prima puntata, scopriamo qualcosa sulla vita privata della conduttrice. Melissa Satta è nata a Boston il 7 febbraio del 1986: ha quindi 35 anni; la sua altezza è di 1 metro e 76 centimetri, mentre il suo peso dovrebbe essere di circa 57 chili. E’ cresciuta tra gli Stati Uniti e la Sardegna: i genitori, di origine sarda, hanno infatti vissuto per molti anni negli USA per motivi di lavoro. Nel 2004 si è trasferita a Milano iniziando la carriera nel mondo dello spettacolo.

Melissa Satta vita privata: gli ex fidanzati Daniele Interrante e Christian Vieri, l’ex marito Kevin Prince Boateng, il figlio Maddox e il nuovo compagno

Per quanto riguarda la vita sentimentale, come riporta la sua pagina Wikipedia Melissa Satta è stata legata per circa tre anni a Daniele Interrante. Successivamente è stata fidanzata con Christian Vieri, fino a conoscere un altro calciatore, Kevin-Prince Boateng, che ha sposato nel 2016, due anni dopo aver avuto il figlio Maddox. La coppia si è separata un anno fa. Nei mesi estivi è circolato un gossip relativo ad un nuovo fidanzato, Mattia.

Missione Beauty al via oggi pomeriggio alle 17.15 su Rai2 con la conduzione di Melissa Satta

Come accennato, da oggi, 30 settembre, Melissa Satta sarà su Rai2 alla conduzione di Missione Beauty, in onda a partire dalle 17.15.