Pomeriggio 5, i fan chiedono la vecchia formula: la risposta di Barbara D’Urso

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Settembre 27, 2021 , in Barbara D'Urso

Pomeriggio Cinque, i fan chiedono la vecchia formula del programma. E Barbara D’Urso…

La versione moderna di Pomeriggio Cinque sembra non piacere in maniera particolare ai telespettatori. Con l’avvento della nuova stagione televisiva infatti il noto programma di Barbara D’Urso ha scelto di eliminare la sua vena trash, passando ad una formula più mirata ad abbracciare l’attualità e questioni di cronaca. Passate già varie puntate i fan della conduttrice partenopea e del programma non sembrano vedere di buon occhio il nuovo Pomeriggio Cinque. Nel corso di una diretta Instagram di Barbara D’Urso, alcuni follower hanno chiesto il ritorno alla vecchia formula, che catturava una fetta sicuramente diversa di telespettatori, con un pubblico giovane che difficilmente perdeva puntate del programma. Rapida però la presa di posizione della D’Urso, che rispondendo con educazione, cordialità e sorriso sulle labbra ha difeso il suo Pomeriggio Cinque:

Ritorno al vecchio Pomeriggio Cinque? Anche questo è interessante

Pomeriggio Cinque, una parte di telespettatori non approva la nuova versione del programma di Barbara D’Urso

Le puntate di Pomeriggio Cinque sono sempre un elemento di discussione sui social, con l’hashtag del programma spesso e volentieri tra i più ricercati e chiacchierati su Twitter. C’ è una fetta di pubblico che, pur passando le puntate, non riescono ad accettare la nuova versione di Pomeriggio Cinque: “E’ veramente noioso” – ha scritto uno dei telespettatori della trasmissione intervenendo sui social – . Non è la prima volta che un commento del genere appare su Twitter, anche se Barbara D’Urso difende sempre a spada tratta il suo programma.

Barbara D’Urso si apre sui social: “Rifarei tutto”

Nei giorni scorsi Barbara D’Urso è intervenuta sui propri canali social, dove si è lasciata andare a ricordi molto dolci e curiosi. La conduttrice ha riavvolto il nastro della propria vita, confessando: “Rifarei di nuovo ogni viaggio, ogni serata, ogni lavoro e ogni esperienza, senza cambiare nulla”.