Un posto al sole in festa per Maurizio Aiello: tagliato un traguardo importante

Maurizio Aiello festeggia la sua rivista I’m Magazine: party esclusivo a Napoli

Un posto al sole, la soap più longeva della televisione italiana, continua ad andare in onda su Rai3 con immutato successo dal lunedì al venerdì alle 20:45. Una delle colonne portanti di Un posto al sole è Maurizio Aiello che interpreta il cattivo della soap Alberto Palladini. Non tutti sanno che l’attore più di 10 anni fa ha creato un bimestrale free press intitolato “I’m Magazine”. La rivista tratta diversi argomenti: cinema, televisione, teatro, moda, arte, turismo, attualità e cultura. I’m Magazine vuole valorizzare l’imprenditoria e l’artigianato. Contiene inoltre informazioni interessanti su ciò che accade a Napoli e dintorni. Nel weekend si è tenuto, come ogni anno, un party per festeggiare il successo della rivista sulle suggestive terrazze di Villa Diamante a Napoli. Maurizio Aiello ai microfoni di TGR Campania ha dichiarato che ha voluto “rimettere il meglio di Napoli in prima pagina”.

Un posto al sole: tanti colleghi di Maurizio Aiello alla festa per la sua rivista

Al party organizzato da Maurizio Aiello e dalla moglie Ilaria Carloni per festeggiare il successo della loro rivista “I’m Magazine” erano presenti modelle, imprenditori, attori. Tra questi i colleghi di Maurizio Aiello di Un posto al sole: Nina Soldano, Alberto Rossi, Patrizio Rispo con i due figli. Tutti si sono complimentati con l’attore di Alberto Palladini per la riuscita dell’evento che ha segnato una vera e propria ripartenza anche per la città di Napoli. Dopo il party Maurizio Aiello e gli altri protagonisti di Un posto al sole sono tornati sul set per girare le nuove puntate.

Anticipazioni Un posto al sole: cosa accadrà nelle prossime puntate

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, come svelano le anticipazioni settimanali, Alberto (Maurizio Aiello) e Clara saranno in disaccordo sull’organizzazione del battesimo del piccolo Federico. Rossella prenderà una decisione inaspettata. L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai3.