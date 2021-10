Una Vita, anticipazioni italiane: Ildefonso prende una terribile decisione

Anticipazioni Una Vita, puntate dall’11 al 15 ottobre: Ildefonso si allontana da Camino

Le anticipazioni italiane di Una Vita svelano che nelle prossime puntate nel quartiere non si parlerà altro che della tragedia di Ildefonso. Camino però rassicurerà il marito dicendogli che lei gli starà vicino. A casa dei due sposini si presenterà però il nonno del giovane che lo schiaffeggerà. Le anticipazioni dall’11 al 15 ottobre di Una Vita svelano che l’uomo imporrà al nipote di rimediare al torto che ha fatto a Camino. Ildefonso ribadirà alla moglie di amarla profondamente e poi prenderà una terribile decisione. Il ragazzo infatti mediterà il suicidio nelle puntate della prossima settimana di Una Vita. Nel frattempo i rapporti tra Antonito e Ramon saranno sempre più tesi a causa della politica.



Una Vita, anticipazioni nuovi episodi: Genoveva si umilia con Felipe

Nelle nuove puntate di Una Vita, dopo il tradimento subito da Ildefonso, Anabel si scuserà con Camino, ma invano. Genoveva nei prossimi episodi della soap opera fermerà Felipe per strada e gli chiederà di non partire per Cuba per incontrare Santiago. Ma non è tutto. La dark lady infatti si umilierà con Felipe dicendogli di essere ancora innamorata di lui. Negli episodi dall’11 al 15 ottobre di Una Vita Velasco vedrà tutta la scena e non riuscirà a trattenere la sua gelosia. L’avvocato trascinerà Genoveva in casa e la riprenderà per quanto avvenuto con Felipe. Le anticipazioni di Una Vita svelano che Velasco non si limiterà ad avvertire Genoveva, ma tramerà contro il suo rivale in amore.

Spoiler Una Vita, episodi prossima settimana: Laura Alonso pronta a uccidere Felipe

Nei prossimi episodi di Una Vita, Velasco chiederà a Laura, che nel frattempo verrà licenziata da Genoveva, di uccidere Felipe. La domestica resterà scioccata ma verrà minacciata dall’uomo e sarà costretta ad assecondare il suo volere nelle puntate italiane di Una Vita.