Barbara d’Urso rimane senza parole e si sfoga duramente: “Che vergogna!”

Barbara d’Urso sbotta contro l’omofobia: “Purtroppo l’Italia anche questa”

Barbara d’Urso, come noto, è una donna molto attivo sul fronte dei diritti umani ed in particolare è fortemente schierata a favore dell’omosessualità e delle varie questioni di genere. Sul proprio profilo twitter, spesso appannaggio della cronaca, Barbara d’Urso ha riportato un’inquietante notizia a proposito di un’aggressione omofobia a Torino ai danni di un ventiquattrenne, e la conduttrice non ha celato il suo disdegno accusando anche gravemente il paese. “Ogni tanto voglio ricordare che purtroppo l’Italia è anche questa roba qua. Nel 2021… Che vergogna“ ha commentato sconfortata Barbara d’Urso sui social.

Barbara d’Urso delusa per il no al DDL Zan: cosa è successo

Barbara d’Urso di recente si è anche scagliata contro la decisione di bocciare il DDL Zan, il disegno di legge atto a integrare la legge Mancino con altre categorie e minoranze sminuite o discriminate a causa del loro orientamento sessuale. Barbara d’Urso si era detta assolutamente delusa da questa scelta e non aveva nascosto tutta la sua vergogna, affermando che avrebbe continuato a combattere per i diritti della libertà d’espressione con la certezza che l’amore non ha bandiere di alcun tipo. Barbara d’Urso, ergo, sui social ha continuato e continuerà a portare avanti le sue battaglie.

Barbara d’Urso concorrente di Ballando con le stelle? L’indiscrezione

Barbara D’Urso da questa stagione televisiva ha avuto un ridimensionamento dei suoi format, su cui è stato anche confermato lo stop natalizio, e da qualche settimana circola una voce che se trovasse riscontro avrebbe del clamoroso: Barbara D’Urso potrebbe approdare a Ballando con le stelle. Stando alle voci riportate dal settimanale Vero, Milly Carlucci starebbe pensando alla conduttrice televisiva in veste di concorrente, e sicuramente sarebbe un duro colpo per Mediaset mentre sarebbe un acquisto d’alto valore per la Rai e per lo show di Milly Carlucci.