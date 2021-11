Game of Thrones, George Martin deluso dal finale: “Avrebbe voluto più stagioni”

George Martin avrebbe voluto 10 stagioni di Game of Thrones: “C’era abbastanza materiale”

Sono trascorsi ormai più di due anni da quando, il 19 maggio 2019, il pubblico di tutto il mondo ha assisto al finale di Game of Thrones. L’ultima puntata, o meglio l’ultima stagione, non è certo stata esente da critiche di ogni genere e provenienza. Al coro dei dissidenti sembrerebbe essersi unito anche l’autore della saga a cui la serie tv è ispirata. Stando a quanto riportato nel nuovo libro del giornalista James Andrew Miller, infatti, George R.R. Martin sarebbe più volte volato a New York per incontrare l’allora amministratore delegato della HBO: Richard Plepler. L’intento dello scrittore, come riferito dal suo agente, sarebbe stato quello di estendere la durata della serie tv, fino ad arrivare ad un totale di dieci stagioni:

George sarebbe volato a New York per pranzare con Plepler, per pregarlo di fare 10 stagioni di 10 episodi perché c’era abbastanza materiale e per dirgli che sarebbe stata un’esperienza più soddisfacente e più divertente.

Game of Thrones, l’agente di George R.R. Martin: “Gli sceneggiatori hanno tagliato corto”

Il finale di Game of Thrones, giudicato da molti telespettatori estremamente frettoloso, ha quindi deluso anche George R.R. Martin. Il famoso scrittore, stando a quanto riferito dal suo agente, avrebbe infatti pregato i vertici della HBO di prolungare la durata della serie tv fino alla decima stagione. Un lasso di tempo, quest’ultimo, che avrebbe permesso di chiudere la trama in modo più appropriato. Il desiderio del creatore della saga Le cronache del ghiaccio e del fuoco, tuttavia, si sarebbe scontrato con i piani dei due showrunner. Ecco, infatti, quanto riportato da Paul Haas nel libro HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers di James Andrew Miller:

Gli showrunner DB Weiss e David Beniof erano stanchi, giustamente. Avevano finito e volevano andare avanti, quindi hanno tagliato corto e poi le trattative sono diventate, per quante stagioni possiamo andare avanti? Perché ovviamente HBO voleva di più.

George R.R. Martin estromesso dal finale di Game of Thrones: “Non si preoccupavano delle sue direttive”

Sebbene George R.R. Martin potrà consolarsi con l’imminente uscita di House of the Dragon (QUI le ultime informazioni sul prequel), lo scrittore sembrerebbe aver vissuto le ultime tre stagioni di Game of Thrones con una certa apprensione. Gli showrunner, a partire dalla quinta edizione, avrebbero infatti estromesso l’uomo dalle scelte narrative. Ecco, infatti, come l’agente dello scrittore ha concluso il suo intervento: