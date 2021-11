Soliti Ignoti, Amadeus cerca concorrenti in coppia: come fare per partecipare

Soliti Ignoti, in arrivo la nuova versione: Amadeus cerca coppie di fidanzati o familiari come concorrenti

Abbiamo scritto di recente della nuova edizione di Soliti Ignoti che vedrà, fra qualche tempo, partecipare come concorrenti coppie di fidanzati o familiari, che giocheranno da Amadeus, quindi, in due. Si tratterà di una versione che porterà al programma un po’ di novità dopo un anno nel quale a partecipare come concorrenti sono sempre stati personaggi del mondo dello spettacolo, i quali hanno giocato ovviamente per beneficenza. E in vista della nuova versione di Soliti Ignoti-Il ritorno, Amadeus e la sua squadra di lavoro sono già alla ricerca dei protagonisti, non a caso nelle ultime ore è stato pubblicato sulla pagina facebook ufficiale della trasmissione l’annuncio relativo ai casting.

Amadeus cerca coppie di concorrenti per la nuova versione di Soliti Ignoti: come fare per partecipare

Ecco l’annuncio pubblicato sulla pagina facebook di Soliti Ignoti relativo, come suddetto, alla ricerca di concorrenti per le nuove puntate:

Vuoi partecipare come concorrente a Soliti Ignoti-Il Ritorno con la tua anima gemella o con un familiare? Iscriviti su https://www.rai.it/raicasting/

Ieri sera Amadeus con Soliti Ignoti, lo ricordiamo, non è andato in onda per via della partita e non lo vedremo neanche stasera poiché Ballando con le stelle, come ogni sabato, inizierà già alle 20.35: il quiz dedicato alle identità tornerà quindi domani, domenica 14 novembre.

Soliti Ignoti, ascolti record per Amadeus giovedì sera: superati i 5milioni 100mila telespettatori

Intanto segnaliamo che con l’ultima puntata di Soliti Ignoti, dove a giocare è stato Alessandro Gassmann, Amadeus ha ottenuto risultati d’ascolti altissimi venendo seguito da 5milioni 181mila telespettatori e uno share di quasi il 22%.