Anna Falchi e Salvo Sottile, commozione per Guardì: “Ho realizzato un sogno”

I Fatti Vostri, commozione per la squadra di Salvo Sottile e Anna Falchi. Michele Guardì: “Quando ero ragazzino…”

La tradizione de I Fatti Vostri è stata rispettata anche quest’anno e la puntata di oggi, venerdì 24 dicembre 2021, si è chiusa con tutta la squadra del programma riunita al centro dello studio per cantare il brano che da decenni chiude le puntate natalizie della trasmissione, ossia “Buon Natale all’italiana”. E proprio al momento dell’esecuzione del brano in questione un commosso Michele Guardì è sceso dalla regia raccontando ai telespettatori: “Tanti anni fa un ragazzino che viveva in un piccolo paese della Sicilia guardava in televisione Il Musichiere, in onda proprio da questo studio, sentiva cantare questo brano e sognava, un giorno, di essere lui stesso in questo studio per cantare Buon Natale all’italiana. Quel ragazzino ero io…”. Inevitabili gli applausi da parte di Salvo Sottile, Anna Falchi, Emanuela Aureli e tutto il cast del programma, in una bellissima atmosfera natalizia.

I Fatti Vostri: Michele Guardì si commuove, emozione anche per Anna Falchi Salvo Sottile e tutta la squadra

Per la commozione, Michele Guardì si subito interrotto dopo aver intonato le prime parole di “Buon Natale all’italiana”, senza riuscire a pronunciare “all’italiana”; dopo qualche secondo di pausa, è riuscito a proseguire con il verso successivo, ossia “sulla neve…”, accompagnato da Salvo Sottile, Anna Falchi e tutti gli altri volti de I Fatti Vostri. Si è conclusa così, dunque, la puntata di oggi de I Fatti Vostri, nel corso della quale Anna Falchi con Ernst Knam e sua moglie Frau hanno presentato ai telespettatori la torta Babbo Natale.

I Fatti Vostri: Salvo Sottile e Anna Falchi venerdì prossimo daranno spazio all’oroscopo di Paolo Fox del 2022

Natale a parte, ricordiamo che nella puntata de I Fatti Vostri del 31 dicembre Paolo Fox, ospite fisso di Salvo Sottile e Anna Falchi, rivelerà le previsioni dell’oroscopo del 2022.