Chi l’ha visto? Anticipazioni stasera: Federica Sciarelli torna su Nada Cella

Nuova puntata di Chi l’ha visto questa sera, mercoledì 15 dicembre, come sempre a partire dalle 21.20 su Rai3, con la conduzione di Federica Sciarelli, in onda come da tradizione subito dopo un appuntamnto della soap Un posto al sole. Ma quali saranno i casi che Federica Sciarelli tratterà nella puntata di Chi l’ha visto di stasera? Le anticipazioni che circolano in rete in queste ore parlano di aggiornamenti sul caso Nada Cella, vicenda già molto trattata nelle puntate precedenti, nel corso delle quali la mamma della giovane donna uccisa nel 1996 a Chiavari, in Liguria, ha lanciato numerosi appelli affinché eventuali testimoni dicano finalmente la verità.

Non solo Nada Cella: nella prossima puntata di Chi l’ha visto, in onda come suddetto oggi in prima serata su Rai3, Federica Sciarelli si occuperà anche del caso di una donna che, assieme al marito, è accusata di aver rapinato un anziano: ai microfoni di Chi l’ha visto nella diretta di stasera parlerà proprio la donna in questione, fornendo la sua versione dei fatti sull’accaduto.

Stasera, 15 dicembre, a Chi l’ha visto non mancheranno, poi, appelli urgenti che Federica Sciarelli farà per persone scomparse nelle ultime ore, ma anche tanti altri casi di sparizioni e non solo.