Christian De Sica e il suo passato: “Natale? Ecco cosa mi manca di più”

Christian De Sica e i suoi ricordi legati alle festività: “Mi mancano i Natali un po’ folli passati con mio padre”

Anche Christian De Sica, come altri personaggi del mondo della tv, ha raccontato sulle pagine del numero di DiPiù uscito in edicola la settimana scorsa quali sono i suoi ricordi più particolari legati al Natale. Nell’articolo in cui anche personaggi come Lino Banfi, Memo Remigi, Emanuela Aureli e altri ancora, hanno appunto condiviso con i lettori della rivista i loro ricordi natalizi, Christian De Sica ha dichiarato:

Mi mancano i Natali folli trascorsi con mio padre Vittorio. Lui aveva due famiglie: la prima con un’attrice torinese, da cui ha avuto mia sorella, e la seconda con mia madre, l’attrice Maria Mercader.

“Tra noi non sapevamo dell’esistenza dell’altra famiglia e io ho scoperto di avere una sorella solo in età adulta” ha specificato subito dopo.

Christian De Sica e il ricordo del Natale con suo padre Vittorio: “Nel periodo delle feste tutto era doppio!”

“Mio papà era un po’ un uomo dell’Ottocento e si vergognava a raccontarci la sua doppia vita… era una forma di pudore o di furbizia, ancora devo capirlo” ha dichiarato inoltre Christian De Sica, rivelando poi: “Di conseguenza a Natale era sempre tutto doppio: mio padre prima festeggiava con noi, poi improvvisamente inventava un impegno e andava dall’altra famiglia”.

Lui era un artista di un carisma talmente prorompente che, alla fine, gli perdonavi ogni cosa, compreso il fatto che il suo Natale era diviso a metà

ha affermato successivamente l’attore.

Christian De Sica e il ricordo del padre Vittorio De Sica: “A Natale mangiava tortellini e tacchino”

“Ricordo che mangiava tortellini, tacchino, torrone e panettone” ha svelato infine Christian De Sica sempre sul papà, ricordando le feste di Natale della sua infanzia e giovinezza.