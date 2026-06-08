Gianluigi Nuzzi smentisce: “Marco Poggi a Quarto Grado non ha preso un cachet”

Nessun cachet per Marco Poggi: l’intervento del conduttore di Quarto Grado

Venerdì scorso ha fatto molto rumore l’intervista in esclusiva rilasciata da Marco Poggi al programma di cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi. E si segnala che Fabrizio Corona, come riportato da FanPage.it, avrebbe accusato il conduttore di aver dato un cachet a Marco Poggi di 50 mila euro. Ebbene su questa faccenda il presentatore Mediaset ha voluto fare chiarezza in un lungo intervento direttamente sul suo profilo personale instagram in cui ha smentito seccamente tutto:

“Corona torna sul suo sport preferito di spararla più grossa…Per avere un po’ di visibilità afferma che Quarto Grado avrebbe pagato Marco Poggi 50 mila euro…Non è vero…”

Gianluigi Nuzzi ha annunciato querela nei confronti di Corona

Successivamente il conduttore di Quarto Grado ha anche rivelato di voler adire per vie legali nei confronti di Fabrizio Corona per questa sua ultima accusa:

“La procederemo a fare nei prossimi giorni…Lui ha anche detto di essere contento di andare in Tribunale perchè porterebbe i documenti di questo presunto pagamento…I documenti però non esistono perchè noi non abbiamo pagato nessuno…”

Detto questo il presentatore di Dentro la notizia e Quarto Grado ha quindi puntato nuovamente il dito contro l’ex di Nina Moric, non facendo mistero di essere certo che il suo sia tutto un bluff: “Corona sta come al solito bluffando, non fa il giornalista…Non l’ha mai fatto…La notizia è che ha detto l’ennesima sciocchezza…”

CLICCA QUA per vedere su instagram il video in cui Gianluigi Nuzzi smentisce Fabrizio Corona

Quarto Grado, il conduttore ha risposto per le rime a Corona

Gianluigi Nuzzi, sempre in questo suo sfogo su instagram, ha anche rivelato che neppure avrebbe voluto rispondere a Fabrizio Corona, ma poi qualcosa gli ha fatto cambiare idea:

“Di fronte a questa arroganza, a questa protervia di Corona non dobbiamo più stare zitti e bisogna ribattere punto su punto per rispetto di chi questa intervista l’ha fatta, che non sono io, ma una collega…”

Ha poi aggiunto di aver smentito pubblicamente Corona, anche perchè difende la squadra del suo programma di cronaca di Rete 4: “Io rivendico e proteggo la squadra di Quarto Grado rispetto a questi insulti e queste arroganze…”