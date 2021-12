Da noi a ruota libera domani non va in onda: quando torna Francesca Fialdini

Da noi a ruota libera salta la puntata di domani: Francesca Fialdini conduce lo speciale Telethon

Da noi a ruota libera domani 18 dicembre non andrà in onda. Il talk condotto da Francesca Fialdini salterà la puntata di domani per lasciare spazio alla maratona di Telethon che ha avuto il via sabato scorso da Milly Carlucci a Ballando con le stelle e si concluderà domani sera con uno Speciale dei Soliti Ignoti. Durante questa settimana molti programmi hanno dedicato spazio alla maratona e domani andrà in onda al posto di Da noi a ruota libera uno speciale su Telethon condotto proprio dalla conduttrice toscana Francesca Fialdini con Paolo Belli.

Domani a partire dalle 17.20 circa su Rai1 andrà in onda uno speciale su Telethon, storica maratona della Rai in collaborazione con la fondazione Telethon finalizzata alla raccolta fondi in favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Alla conduzione della maratona ci sarà, come su detto, Francesca Fialdini con Paolo Belli ed interverranno tanti ospiti e artisti, soprattutto però spazio sarà lasciato alle storie di chi convive con una malattia genetica rara.

Domenica scorsa, infatti, Francesca Fialdini dopo aver fatto un triste annuncio ha spiegato che il suo talk sarebbe tornato in onda con l'ultima puntata dell'anno ricca di ospiti e storie il 26.