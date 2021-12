Damiano dei Maneskin: “Ecco cosa faceva in albergo”, parla l’ex allenatore

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Dicembre 5, 2021 , in Musica

Maneskin, spunta la rivelazione su Damiano: “Ecco che cosa faceva in albergo”

Oggi Damiano è il leader dei Maneskin e uno dei cantanti italiani più acclamati nel mondo. Con i suoi compagni di viaggio e di band ha vissuto un 2021 che non potrà mai dimenticare, con la vittoria prima al Festival di Sanremo e poi all’Eurovision Song Contest. Non tutti però sanno che Damiano, prima di intraprendere un cammino musicale che lo ha portato fino ai vertici, è stato un giocatore di basket e il settimanale Dipiù, è andato a scavare negli anni e ha raccolto nel penultimo numero uscito in edicola le dichiarazioni dell’ex allenatore dell’artista, Massimiliano Ricca:

Quando andavamo a giocare in trasferta Damiano faceva eccezione: andava a letto alle 22 meno un quarto. Fare andare a letto all’orario prestabilito una squadra composta da 12 ragazzi era un’impresa titanica. Damiano è un ragazzo tranquillo e rispettoso delle regole, non ha mai dato problemi di alcun tipo

Damiano dei Maneskin, parla l’ex allenatore: “Le parole di Victoria non mi hanno stupito”

Un grande artista, ma anche un ragazzo educato e di sani principi. Tutto questo è Damiano dei Maneskin, tra i cantanti sicuramente più apprezzati del panorama musicale italiano ma non solo, visto che la band sta spopolando ovunque dopo il 2021 da incorniciare. L’ex allenatore di basket di Damiano ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Dipiù, mettendo in risalto le buone abitudini del leader dei Maneskin: “Ho letto alcune parole di Victoria in cui diceva che Damiano va a letto alle dieci bevendo una tisana. Le credo, nelle sue parole ho rivisto il giovane Damiano“.

Damiano e i Maneskin, Cecchi Paone frena: “Devono ancora dimostrare”

Il noto giornalista Alessandro Cecchi Paone recentemente ha espresso il proprio pensiero sui Maneskin. Secondo la nota penna, Damiano e i suoi compagni, paragonati ai mitici Beatles, devono ancora dare prova di questo: “E’ da dimostrare”.