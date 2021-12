Enrico Papi e il ricordo del suo Natale più bello: “Quel test di gravidanza…”

Enrico Papi e i suoi ricordi più belli legati al Natale: “Riguardano i miei due figli”

Anche Enrico Papi, come altri personaggi del mondo dello spettacolo, ha condiviso con i lettori di DiPiù i suoi ricordi più belli legati alle feste natalizie. In un articolo pubblicato sul numero della rivista uscito la settimana scorsa, il conduttore ha raccontato:

Un Natale speciale per me è stato quello del 2000, poiché in quei giorni mia moglie aveva fatto il test di gravidanza e avevamo scoperto di aspettare la nostra Rebecca, che tanto desideravamo.

“E’ stato un momento magico, un’emozione amplificata da un giorno di festa” ha poi aggiunto.

Enrico Papi e il suo Natale più bello: “Un altro ricordo speciale è legato al mio secondo figlio”

Non solo quello del 2000: un altro Natale decisamente speciale per Enrico Papi è stato quello del 2007, sempre per via di un figlio, stavolta il secondo. “Mia moglie era giunta alla scadenza della gravidanza. Abbiamo passato quel giorno di festa con la borsa e tutto l’occorrente per la clinica” ha raccontato, continuando:

Non vedevamo l’ora di scartare il regalo più grande, nostro figlio Jacopo, nato pochi giorni dopo.

Enrico Papi e le gioie della paternità: “Mi sono sentito l’uomo più felice del mondo”

“Ancora una volta quell’anno a Natale mi sono sentito l’uomo più felice del mondo” ha poi concluso Enrico Papi.