I Fatti Vostri, Emanuela Aureli ricorda: “Quel Natale unico e irripetibile…”

Emanuela Aureli ricorda il suo Natale più bello: “Il primo da mamma è stato unico e irripetibile”

Anche Emanuela Aureli sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù, uscito in edicola sabato scorso, come altri personaggi del mondo dello spettacolo ha parlato del suo Natale più bello. L’imitatrice che vediamo ogni giorno nel cast fisso de I Fatti Vostri sul Natale ha dichiarato:

Quello del 2015 è stato unico e irripetibile, essendo stato per me il primo da mamma: mio figlio Giulio è nato il 3 dicembre, quindi nel periodo delle feste aveva ancora pochi giorni.

“Con mio marito Sergio siamo andati in Umbria quell’anno” ha poi aggiunto.

I Fatti Vostri, Emanuela Aureli e il ricordo del suo Natale più bello: “Resterà nel mio cuore”

“Nonostante la fatica, le poche ore di sonno e l’agitazione che provano spesso le neomamme, quel Natale rimarrà per sempre nel mio cuore” ha confessato Emanuela Aureli sulle pagine della rivista menzionata nel primo paragrafo, raccontando anche un aneddoto: “Prima di partire per l’Umbria per andare a trovare la mia famiglia avevo preparato alcuni biberon con il mio latte già dentro. Arrivati lì ci siamo accorti di averli dimenticati a Roma…”.

Emanuela Aureli da I Fatti Vostri a L’anno che verrà: la sera del 31 sarà tra i protagonisti dello show di Amadeus

Natale a parte, ricordiamo che Emanuela Aureli la settimana prossima non sarà in onda solo con I Fatti Vostri, ma anche con L’anno che verrà, essendo tra gli ospiti di Amadeus la sera del 31.