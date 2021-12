Unomattina in famiglia, Monica Setta ammette: “Natale? Ecco cosa spero…”

Monica Setta e il suo augurio per Natale: “Spero che l’incubo della pandemia possa finire presto”

Anche Monica Setta, come altri personaggi del mondo dello spettacolo, ha confessato sulle pagine di VeroTv come trascorrerà il Natale quest’anno. Nello spazio dedicato, appunto, al Natale dei vip, la conduttrice di Unomattina in famiglia ha innanzitutto ricordato la regolare messa in onda della trasmissione sia di oggi che di domani, esprimendo poi un augurio per l’anno nuovo: “Spero che l’incubo della pandemia possa finire presto e che il Paese possa ripartire sia a livello economico che morale”. Monica ha approfittato del suo augurio per invitare tutti i lettori della rivista a vaccinarsi.

Unomattina in famiglia in onda anche oggi e domani, Monica Setta: “A letto presto”

“Vado a letto presto quest’anno a Natale, dovendo andare in onda sia sabato 25 che domenica 26 con Unomattina in famiglia“ ha ammesso inoltre Monica Setta che, lo ricordiamo, qualche sera fa ha organizzato una grande cena natalizia con amici e colleghi a Roma.

Natale per me è la festa della famiglia e degli affetti più cari […] Anche quest’anno cucinerà mia mamma, una “ragazza” di 88 anni, che con mia figlia Gaia e i miei cugini rappresenta tutta la mia famiglia

ha rivelato inoltre.

Monica Setta, Natale al lavoro con Unomattina in famiglia: “Non rinuncerò alla messa e al tradizionale pranzo”

Nonostante la puntata di Unomattina in famiglia di oggi, Monica Setta su VeroTv ha infine sottolineato: “Non rinuncerò alla messa e al tradizionale pranzo a base di tortellini, torrone e panettone”.