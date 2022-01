La Sposa travolta dalle polemiche, Giorgio Marchesi replica: “Reazione scomposta”

Scritto da Liliana Morreale , il Gennaio 29, 2022 , in Serie & Film Tv

La Sposa, Giorgio Marchesi replica agli attacchi: “Reazione scomposta”

Tra le fiction campioni di ascolti di Rai1 c’è anche La Sposa, serie che narra le vicende di Maria (Serena Rossi) costretta a sposare per procura Italo (Giorgio Marchesi) nell’Italia degli anni ’60. Tuttavia subito dopo la prima puntata alcuni personaggi politici sia calabresi che veneti hanno accusato la fiction di promulgare stereotipi relativi rispettivamente ad una Calabria eccessivamente povera ed ha un Veneto razzista e misogino. A questo critiche e polemiche Giorgio Marchesi ha replicato nella puntata di oggi di Tv Talk chiarendo:

“Sono state polemiche frettolose perché poi dalla seconda puntata c’è stato un cambiamento in questi personaggi, reazione scomposta.”

aggiungendo che ovviamente c’è un filo narrativo dietro che estremizza alcuni aspetti per raccontarli.

Serena Rossi protagonista de La Sposa, Giorgio Marchesi ammette: “Ci tenevo a lavorare con lei”

Dopo aver detto la sua sulle polemiche de La sposa per gli stereotipi raccontati, Giorgio Marchesi ospite a Tv Talk si è espresso anche su Serena Rossi e sul rapporto che si è creato:

“Con Serena ci siamo trovati subito bene e io ci tenevo molto a lavorare con lei. È un attrice indefessa e una persona molto piacevole”

Già in passato tra l’altro Giorgio Marchesi ha speso parole piene di stima per la collega rivelando che avrebbe fatto di tutto pur di lavorare con lei.

Anticipazioni La sposa, Giorgio Marchesi svela: “Ecco perché secondo me ha successo”

Quel è il motivo del successo de La sposa? Giorgio Marchesi non ha dubbi: “Credo che il successo di questo racconto sia quello di aver recuperato lo spirito di persone semplici in cui molti si rivedono ed i giovani ci rivedono i nonni.” L’ultima puntata de La Sposa andrà in onda domani sera a partire dalle 21.25 circa su Rai1 e dalle anticipazioni si scopre un clamoroso colpo di scena.