Oroscopo Simon & the stars settimanale: previsioni a Citofonare Rai2 domenica

Oroscopo Simon & the stars della settimana: le prossime previsioni a Citofonare Rai2 domenica 30 gennaio

Giornata anomala per Simona Ventura e Paola Perego, padrone di casa del programma domenicale Citofonare Rai Due, proprio sul secondo canale. Il programma condotto infatti dalla ormai affiatata coppia Simona Ventura Paola Perego non è andata regolarmente in onda su Rai Due. Al suo posto nel palinsesto della rete diretta ad ora da Massimo Lavatore è infatti andata in onda la diretta del Super G Femminile della coppa del mondo di sci alpino con impegnata la grande Sofia Goggia, e la telecronaca curata da Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli e inizio alle ore 11.35. Dunque un turno di riposo per Simona Ventura, Paola Perego e il loro Citofonare Rai Due che tornerà in onda domenica prossima. Saltato dunque anche l’appuntamento con l’oroscopo di Simon & the stars.

Oroscopo Simon & the stars, le ultime previsioni a Citofonare Rai Due

Oggi dunque niente oroscopo di Simon & the stars a Citofonare Rai Due, mentre l’appuntamento è andato in onda domenica scorsa, con l’astrologo che ha espresso le previsioni per il mese di gennaio.

Citofonare Rai2, Paola Perego e Simona Ventura vanno oltre: la trasmissione prolungata

Nei giorni scorsi Paola Perego e Simona Ventura hanno ricevuto la speciale notizia relativa al prolungamento di Citofonare Rai 2. La trasmissione infatti terminerà a primavera inoltrata.