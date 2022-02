Claudio Gioè, retroscena doloroso di Màkari 2: “Mi sono sentito male”

Màkari 2, Claudio Gioè racconta un retroscena doloroso: “Quando ho visto lo scempio mi sono sentito male”

Anche lui, come Saverio Lamanna, il personaggio che interpreta in Màkari 2, ha lasciato Roma per tornare nella sua terra, l’amata Sicilia. Possiamo quindi soltanto immaginare quanto sia stato bello per Claudio Gioè prendere la parte del protagonista nella fiction tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri. Tornare a casa, però, a volte può nascondere qualche insidia. L’attore, infatti, in una recente intervista concessa al periodico Mio, ci ha raccontato un retroscena doloroso delle riprese. Queste sono state le sue parole:

Abbiamo girato a Mondello, Palermo, in tutto il trapanese, nell’agrigentino… Sono tutti posti talmente belli e importanti che vanno protetti e diventano un posto dell’anima. Ecco perché quando ho visto lo scempio che è stato fatto alla Scala dei Turchi mi sono sentito male.

Un dolore che, immaginiamo, hanno di certo provato anche molti suoi conterranei.

Claudio Gioè, il regalo che gli ha fatto Saverio Lamanna: “Mi ha lasciato una forte impronta etica”

L’attore dà sicuramente tanto al suo personaggio, ma quest’ultimo, quando è ben strutturato, ricambia in maniera adeguata. Claudio Gioè ha dunque ricevuto in regalo da Saverio Lamanna dei valori che gli saranno sicuramente utili nel futuro della sua vita umana e professionale. Lo ha svelato lui stesso nell’intervista concessa al periodico Mio:

E’ uno dei personaggi che sento più vicino alla mia cultura e alla mia età. Mi ha lasciato una forte impronta etica che questo giornalista porta avanti nonostante tutto.

Màkari 2, Claudio Gioè: “Interpretare il personaggio di Saverio Lamanna è molto divertente”

Saverio e Suleima si lasceranno in Màkari 2? Lo scopriremo presto. Intanto, nell’intervista che ha concesso al periodico Mio, Claudio Gioè confessa di essersi molto divertito durante le riprese: