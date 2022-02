Vanessa Incontrada presenta Fosca Innocenti a Verissimo: “Ha una doppia vita”

Fosca Innocenti, Vanessa Incontrada parla della trama a Verissimo: “Ha una doppia vita”

Le fiction di Canale5 stanno per tornare in onda dopo un periodo d’assenza. Si parte con Fosca Innocenti, un crime poliziesco ambientato in Toscana, precisamente ad Arezzo. Oggi a Verissimo è intervenuta Vanessa Incontrada proprio per presentare la nuova fiction. La trama di Fosca Innocenti vede questa poliziotta a capo di una squadra di sole donne. Nella fiction Fosca Innocenti ha un fiuto molto sviluppato che le permette di sentire odori più degli altri. Sul suo personaggio Vanessa Incontrada a Verissimo ha detto:

“E’ una donna che ha due vite. Il suo lavoro la fa essere molto rigida. Vuole avere tutto sotto controllo, che in realtà è giusto perché essendo il vice questore ha delle responsabilità. Dall’altra parte è una persona che vive in campagna, ama gli animali e lì si sente libera. Ha questa doppia vita”.

Verissimo, Vanessa Incontrada svela un retroscena su Francesco Arca prima di Fosca Innocenti: “Già ci conoscevamo”

Nel cast di Fosca Innocenti come protagonista maschile c’è Francesco Arca, che interpreta Cosimo, e tra lui e Fosca potrebbe nascere qualcosa. Per Vanessa Incontrada e Francesco Arca il set di Fosca Innocenti è stato il primo lavoro insieme. I due, come raccontato da Vanessa Incontrada a Verissimo, si sono trovati molto bene. E mentre Francesco Arca svela cos’è successo con Vanessa Incontrada, quest’ultima sul collega racconta:

“Già ci conoscevamo. Lui viene a Follonica spesso. Quando ci hanno proposto questa cosa abbiamo detto ‘guarda la vita che ci fa rincontrare in una veste diversa’. E’ stato un bellissimo compagno di viaggio”.

Vanessa Incontrada sulla fiction Fosca Innocenti anticipa: “In ogni puntata ci sarà un giallo da risolvere”

In attesa della prima puntata di Fosca Innocenti a Verissimo è stata mostrata una piccola anticipazione in anteprima. E proprio sulla fiction Fosca Innocenti Vanessa Incontrada anticipa: