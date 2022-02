Fosca Innocenti: Francesco Arca racconta cos’è successo con Vanessa Incontrada

Fosca Innocenti: trama, cast attori, puntate. Francesco Arca su Vanessa Incontrada: “Sul set mi ha dato ripetizioni di spagnolo”

Dopo un periodo d’assenza finalmente tornano le fiction di Canale5. Ad aprire il nuovo anno sarà Fosca Innocenti, un poliziesco ambientato in Toscana. Nel cast di Fosca Innocenti ci sono Vanessa Incontrada e Francesco Arca, insieme a tanti altri attori. Per i due attori della fiction Fosca Innocenti è stata la prima volta che hanno lavorato insieme. La trama di Fosca Innocenti vede la protagonista, interpretata da Vanessa Incontrada, nei panni di un vice questore di Polizia a capo di una squadra di sole donne. Vicino a lei, dal punto di vista privato, c’è Cosimo (Francesco Arca), suo amico dai tempi della scuola. Intervistato da Tele Più sul rapporto con la collega Francesco Arca racconta:

“Sul set abbiamo parlato pure spagnolo. Vanessa mi ha dato ripetizioni per un provino che avevo a Madrid”.

Francesco Arca sul cast di Fosca Innocenti ammette: “Un set pieno di donne è il mio habitat”

La particolarità della fiction Fosca Innocenti è che tutta la squadra di poliziotti è al femminile. A loro si aggiungono poi le amiche di Fosca Innocenti e una signora che per lei è come una mamma. Unico uomo di rilievo è Cosimo (Francesco Arca), un imprenditore che ha un’enoteca dal nome “La Chianteria”. Ma come si è trovato Francesco Arca in Fosca Innocenti in un set pieno di donne? L’attore racconta:

“E’ il mio habitat naturale, perfetto. Quando mio padre è mancato avevo 14 anni e sono cresciuto tra donne: nonna, mamma e sorella”.

Fosca Innocenti, Francesco Arca rivela: “Cosimo mi somiglia”

Nella fiction Fosca Innocenti il personaggio di Cosimo, come sopradetto, ha un’enoteca. Il protagonista di Fosca Innocenti è dunque un intenditore di vini. Questo ruolo calza a pennello su Francesco Arca il quale svela che il personaggio gli somiglia molto.

“Da buon toscano amo i vini. In particolare i rossi di Montalcino e Bolghieri”

racconta l’attore. Per Francesco Arca, inoltre, girare in Toscana, sua terra d’origine, è stata una gioia immensa. Soprattutto perché ha potuto sfoderare senza problemi il suo accento.