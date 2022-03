Amici 21, Lorella Cuccarini lo ha ammesso: “Ecco com’è lavorare con Todaro”

Amici 21, Lorella Cuccarini felice di lavorare con Raimondo Todaro: “Ci divertiamo moltissimo”

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro sono indubbiamente amatissimi e ad Amici 21 si stanno mettendo in mostra non solo come coach ma anche come intrattenitori. Lorella, nelle ultime ore, ha pubblicato le foto su Instagram del guanto di sfida tra prof ed ha ammesso di essere felice di lavorare con il ballerino siciliano: “Dite quelle che volete ma io ed il mio “socio” ci divertiamo moltissimo. Il privilegio di fare un mestiere che amiamo, di far sorridere il pubblico a casa e, perché no, di farvi ballare con noi. Vi è piaciuto il nostro guanto dei prof?”

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro dominano il Serale di Amici 21: “Siamo fieri di loro”

La squadra Lorella Cuccarini– Raimondo Todaro sta regalando grandi soddisfazioni al Serale di Amici 21, e pur avendo perso Christian Stefanelli, che ha rotto il silenzio, anche durante la seconda puntata ha fatto incetta di punti convincendo pubblico e giuria. Lorella Cuccarini si è detta molto felice dei risultati che stanno arrivando, ammettendo: “Quanto siamo fieri di tutti loro? In un post non si può spiegare. Qui c’è talento, bellezza, grinta, personalità e no… non li cambieremmo per niente al mondo! Chi fa il tifo per noi? Siamo curiosi di leggere tutti i commenti”

Amici 21, Christian Stefanelli ringrazia Raimondo Todaro: le parole dopo l’addio al Serale

Christian Stefanelli è stato il primo eliminato della squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, e su Instagram ha rotto il silenzio dopo l’addio al Serale di Amici 21 definendo il suo maestro un vero e proprio mentore a cui lega un grande affetto. Anhche per Lorella ha speso belle parole, definendola una persona che ti sprona con energia positiva, ed anche se la cosa è sorprendente, non sono mancate parole di stima anche verso Alessandra Celentano.