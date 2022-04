Albe sorprende Maria De Filippi ad Amici: il gesto che ha commosso tutti

La lettera dell’allievo di Amici alla conduttrice: “Hai un bellissimo potere”

Presente fin dal primo giorno dell’anno accademico di Amici, Albe è sempre apparso come nel suo mondo. Molto chiuso, con le emozioni che escono a fatica, a volte inopportuno ma sempre perdonato da tutti per la sua ingenuità. Questo e molto altro è Albe, cantante e allievo di Anna Pettinelli. Oggi Albe ha radunato i suoi compagni sulle gradinate ed ha letto loro una lettera che ha scritto così, spontaneamente. Un pensiero Albe l’ha rivolto anche a Maria De Filippi, sperando che potesse sentirlo magari tramite collegamento. L’ha ringraziata per tutto, sfuriate comprese. In particolare le ha detto:

“Più che come artista mi hai modellato come persona e sei riuscita a tirare fuori l’Alberto che Albe voleva tenere nascosto. Ti porterò nel cuore come solo tu sei stata capace di entrarmi. Hai un bellissimo potere, quello di saper capire. E trasmetti una fiducia tale che traspare fin da subito”.

Albe emoziona gli allievi del talent con le sue parole e su Serena: “Una grande donna”

Essendo Albe un ragazzo molto chiuso, che magari butta tutto sul ridere solo per mascherare ciò che ha dentro, non aveva mai detto nulla di profondo ai propri compagni. Ecco perché oggi quando si è presentato con il tablet, e ha letto loro la lunga lettera, tutti sono rimasti sorpresi. Molti degli allievi di Amici si sono anche commossi per le parole che il compagno aveva scritto per lui o per lei. In particolare Albe ha ringraziato Alex per averlo fatto essere un uomo migliore, più coerente e più coraggioso nel dire ciò che pensa. A Nunzio ha detto di non cambiare mai perchè le sue risate sono preziose. A Luigi ha detto grazie perchè gli ha insegnato l’importanza dello studio. A Serena, infine, ha dedicato le parole d’amore più belle definendola “una grande donna”.

Il grande cambiamento di Albe: a descriverlo è LDA

Quando Albe ha finito la sua lunga lettera molti dei ragazzi di Amici hanno voluto dire qualcosa su di lui. In particolare Sissi l’ha definito uno dei ragazzi più buoni che abbia mai conosciuto. LDA, invece, che è stato uno dei primi a legare con Albe ha riconosciuto il suo grande cambiamento e il suo essere diventato molto maturo. Poi LDA dopo la tensione con il compagno ha aggiunto: