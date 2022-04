Alessandra Celentano: “Non me lo sarei mai aspettato”, forte delusione ad Amici

La maestra di Amici delusa da Serena Carella: “Scivolone brutto e pesante”

Torna l’appuntamento con il daytime di Amici dopo la pausa dovuta alla Pasquetta. Oggi sono stati comunicati ai ragazzi i primi guanti di sfida. Come al solito i professori, in vista della sesta puntata del Serale, si sono già sbizzarriti. Soprattutto per quanto riguarda la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che ha visto Serena, Alex e Dario nel mirino dei docenti. Per quanto riguarda il guanto di Serena la maestra di danza classica si è mostrata molto distaccata e fredda nella lettera di motivazione. Il motivo è che Alessandra Celentano non ha ancora digerito lo sfogo dei giorni scorsi di Serena quando aveva detto che la maestra non capiva un ca**o. La Celentano si è legata tutto al dito ed oggi le ha detto:

“Mi dispiace molto che tu abbia fatto uno scivolone così brutto e pesante. Da un’allieva come te non me lo sarei mai aspettato”.

Alessandra Celentano torna alla carica con l’allieva: “Non potrai mai essere ad alti livelli”

Il guanto di sfida che Alessandra Celentano ha lanciato a Serena prevede che la ballerina balli una coreografia contro Michele. Nella lunga lettera di motivazioni la maestra è stata così dura con l’allieva che quest’ultima è scoppiata in un pianto difficile da gestire. Perfino Maria De Filippi è dovuta intervenire per ricordarle che il pensiero della Celentano è il suo ma non certo di tutto il mondo. In particolare la maestra di Amici è tornata ad attaccare il fisico di Serena, a suo dire troppo in carne. Questa volta però la Celentano, che ha sconvolto Veronica Peparini, ha rincarato la dose. Infatti rispetto ai mesi scorsi ha aggiunto che Serena non lavorerà mai, tranne se si accontenterà.

“Non potrai mai essere una ballerina di alti livelli in compagnie internazionali”

ha detto la Celentano all’allieva di Raimondo Todaro.

Serena replica alla maestra di Amici: “Sono stanca”

La dura lettera di Alessandra Celentano non ha lasciato indifferente l’allieva che è entrata in crisi. A suo dire non tanto per le scarse prospettive di lavoro dette dalla maestra quanto per il ritorno delle critiche sull’aspetto fisico. “Sono stanca” ha detto tra le lacrime Serena che ha vissuto un dramma segreto. Secondo l’allieva, dopo 7 mesi, è inutile continuare a rimarcare su questa cosa. Anche perché, puntata dopo puntata, Serena sta incontrando grandi pareri positivi nei giudici.